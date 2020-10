Bendsneyder P10 in kwalificatie Aragon: “Nu afmaken in de race”

Na een lastige fase van het seizoen heeft Bendsneyder zich tijdens de voorbije weekenden op MotorLand Aragon enigszins herpakt. Het bracht hem tijdens de voorgaande Aragon GP nog geen punten, maar zondag maakt Bendsneyder een goede kans om weer eens wat kostbare WK-punten aan zijn conto toe te voegen. In de kwalificatie kwam hij tot een 1.51.946 en dat was goed voor de tiende tijd. Niet eerder dit seizoen was het verschil met de koppositie zo klein, slechts zes tienden. En dus heerst er tevredenheid bij Bendsneyder.

“Het plan was om in Q1 de snelle jongens een ronde te laten rijden en er dan achteraan te gaan. Dat lukte niet helemaal, maar het bleek meteen al dat ik ook alleen een snelle ronde kon rijden en dat ik dat ook een paar keer achter elkaar kon”, verklaarde de 21-jarige Bendsneyder. “We weten dat ik in de laatste sector een stuk sneller ben met een slipstream, maar die moet wel precies goed uitpakken. Dat heb ik in Q2 weer geprobeerd, maar weer lukte het niet. In de eerste ronden waren mijn banden nog niet warm genoeg en toen ik er daarna wel bij kwam, draaiden ze het gas dicht. Dus heb ik weer mijn tijd alleen gereden.”

De topsnelheid was vorig jaar nog een van de zwakke punten van de NTS-fiets, maar in Aragon is gebleken dat men op dat vlak vooruitgang heeft geboekt. “Het is jammer dat ik geen gebruik kon maken van de slipstream, want dat kost topsnelheid, maar het is wel heel positief dat ik het in de rest van de ronde goed kan maken én dat de topsnelheid al veel beter is dan vorig jaar”, stelt Bendsneyder, die zondag voor het eerst sinds de GP van Qatar in maart punten wil scoren. “Ik ben heel blij met dit resultaat. Het is een goede uitgangspositie. Hopelijk kan ik het morgen in de race afmaken, want daar gaat het om.”

RW Racing-teammanager Jarno Janssen reageerde verheugd op de kwalificatie: “Een uitstekende prestatie”, vond NTS RW Racing GP-teammanager Jarno Janssen. “Vorige week ging het al best goed en ook nu zit Bo er het hele weekend goed bij. Hij laat hier opnieuw zien dat zowel hij als het materiaal goed genoeg is voor de top 10.”

Sam Lowes pakte zaterdagmiddag pole-position voor de Teruel GP, die zondag na de MotoGP-wedstrijd verreden wordt. De start staat gepland om 14.30 uur.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Teruel - Kwalificatie 2