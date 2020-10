Lowes wint GP van Aragon na crashes van beide VR46-rijders

Een van de sleutelmomenten vroeg in de race was het uitvallen van kampioenschapsleider Luca Marini. De Italiaan ging in de fout bij het uitkomen van bocht 14, hij kon zijn weg daarna niet meer vervolgen. Een kostbaar incident nadat zijn teamgenoot en titelrivaal Marco Bezzecchi even daarvoor de leiding in de wedstrijd nam. Bezzecchi had de touwtjes stevig in handen, maar kon niet voorkomen dat Fabio di Giannantonio in rap tempo dichterbij kwam. De landgenoot van de leider nam de leiding in de wedstrijd over, maar ging vrijwel direct daarna in de fout. Di Giannantonio verloor controle over de voorkant van de machine en eindigde in de grindbak.

Bezzecchi lag daardoor weer op kop voor Sam Lowes en Enea Bastianini, nog twee belangrijke spelers in het wereldkampioenschap. Met nog twee ronden te gaan ging het echter ook voor Bezzecchi mis, die ook bij het insturen van bocht 2 ten val kwam. Lowes kwam daardoor voor de tweede keer in twee races aan de leiding door een valpartij van de leider. De Brit had een forse voorsprong op de twee achtervolgers: Jorge Martin en Enea Bastianini. Martin had de tweede plaats in de wedstrijd overgenomen, maar Bastianini sloeg in de laatste ronde toe en pakte de tweede plaats definitief over.

Vooraan zegevierde Lowes voor de tweede race op rij en werd Bastianini tweede voor Martin. Jake Dixon eindigde net buiten het podium op de vierde plaats voor Remy Gardner en Marcos Ramirez. Hector Garzo reed een knappe race en werd zevende voor Joe Roberts en Tetsuta Nagashima. Simone Corsi sloot de race af op de tiende plaats.

Bo Bendsneyder begon vanaf een kansrijke zeventiende plaats aan de race, maar kon dat niet omzetten in een goed resultaat. Hij eindigde op 36 seconden van de winnaar als 21ste.

Bastianini staat nu aan de leiding in het klassement, hij heeft een voorsprong van twee punten op Lowes. Marini volgt op vijf punten. Bezzecchi heeft dankzij het missen van een overwinning nu 25 punten achterstand.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Aragon - Race