Bendsneyder gooit het over een andere boeg en scoort punt in Amerika

Dat was vanaf de 23ste startplek nog geen sinecure. In de Moto2-race werden coureurs al snel op een lint getrokken en was het door het hobbelige asfaltoppervlak niet eenvoudig om van de ideale lijn af te wijken en inhaalacties te plaatsen. Bo Bendsneyder slaagde er echter in om zo’n negen coureurs te pakken en dat bracht hem op de veertiende plaats aan de finish.

“Het was een hele positieve zondag”, begon Bendsneyder. “In de warm-up hebben we het over een andere boeg gegooid en dat was veel beter. Daardoor kreeg ik vertrouwen, maar de eerste rondjes was het heel lastig. Ik kon het tempo van de anderen amper volgen, maar ik wist wel dat ik het langer vol zou houden. Het ging zelfs nog beter. Ik ben steeds blijven vechten en in de laatste bochten heb ik nog een paar punten veilig kunnen stellen.”

Bendsneyder passeerde de meet als veertiende, maar werd een plek teruggezet vanwege het overschrijden van de track limits. Met de vijftiende plaats vertrok Bendsneyder toch tevreden uit Texas. “Ik ging een beetje te wijd en overschreed de track limits”, gaf hij toe. “Het belangrijkste is dat we een positief gevoel hadden in de race en dat we ons zijn blijven verbeteren. Ik wil de monteurs bedanken voor hun eindeloze inzet. Nu hebben we drie weken rust voordat we verder gaan in Misano.”

De wedstrijd op COTA werd gewonnen door Raul Fernandez, die zag hoe titelrivaal Remy Gardner dure punten liet vallen met een valpartij. De Moto2 keert in het voorlaatste weekend van oktober terug naar Misano, waar nog een wedstrijd verreden wordt.