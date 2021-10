Fernandez wint in Amerika na dure fout van WK-leider Gardner

Vanaf de start nam Raul Fernandez de leiding zoals hij de afgelopen races vaker had gedaan. De Spanjaard sloeg een kloofje toen er achter hem hard gevochten werd om de tweede plaats. Dat duel was onder meer met WK-leider Remy Gardner, die het moest opnemen tegen twee mannen die geen rol spelen in het kampioenschap: Fabio di Giannantonio en thuisrijder Cameron Beaubier. Het duurde enkele ronden voordat Gardner uit het gedrang wist te ontsnappen en de achtervolging op zijn teamgenoot kon inzetten.

Fernandez had een voorsprong van iets meer dan een seconde toen Gardner iets te wijd ging in bocht 15. Hij verloor de controle over de voorkant van de machine en gleed van de baan. Daardoor lag Fernandez op een uitstekende positie om een goede zaak te doen in het kampioenschap. De Spanjaard leek even wat tijd in te leveren, maar herpakte zich vervolgens en liet de overwinning niet meer door zijn vingers glippen. De KTM Ajo-coureur pakte zijn zevende overwinning van het seizoen en nadert teamgenoot Gardner in het kampioenschap tot op negen punten met nog drie races te gaan.

Fabio di Giannantonio zette een uitroepteken met een podium in Amerika. Hij kende na het tekenen van een MotoGP-contract een moeizaam seizoen, maar heeft zijn vorm hervonden met een tweede plek op COTA. Hij eindigde op iets meer dan twee seconden van Fernandez terwijl hij niets te dulden had van Marco Bezzecchi op de derde plaats. Augusto Fernandez eindigde op de vierde stek terwijl Beaubier het moest doen met de vijfde plaats in zijn thuisrace. Tony Arbolino eindigde als zesde voor Ai Ogura en Xavi Vierge. Marcos Ramirez en Jake Dixon maakten de top-tien compleet.

Bo Bendsneyder kende een lastig weekend, maar zette het grotendeels recht in de race. De Nederlander reed van de 27ste startplek naar een respectabele 14de plek. Na afloop van de wedstrijd werd Bendsneyder teruggezet tot de vijftiende stek, hij had de track limits overschreden in de laatste ronde. Desondanks scoorde hij op indrukwekkende wijze nog een punt. Teamgenoot Thomas Lüthi kwam na een crash niet aan de finish. De beide coureurs van NTS RW Racing, Barry Baltus en Hafizh Syahrin, scoorden geen punten.

Uitslag Moto2 Grand Prix van de Verenigde Staten

Uitslag volgt.