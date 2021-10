Gajser wint in Duitsland en achterhaalt Herlings in WK-stand

Herlings leek als beste uit het starthek te komen, maar kwam verkeerd uit bij het uitkomen van de bocht. Hierdoor verloor hij momentum. Herlings viel terug tot de vijfde plaats, achter Febvre, Gajser, Coldenhoff en Pauls Jonass. Met de Let maakte hij snel korte metten, maar met zijn landgenoot had Herlings iets meer moeite. Het kleine momentje van momentum-verlies zou de race van Herlings tekenen.

Pas halverwege de wedstrijd belandde Helings op de derde plek. Inmiddels bedroeg zijn achterstand op het leidende duo al elf seconden, een gat wat niet meer te overbruggen bleek. Daarmee had hij de kans om de leiding in de titelstrijd na de GP in Duitsland nog aan te voeren niet in eigen hand. Gajser lag immers op koers om de GP te winnen en zou ook de WK-leiding terug in handen krijgen als hij Febvre zou aftroeven voor de zege. De Sloveense Honda-rijder probeerde iedere lijn op het circuit om Febvre voorbij te gaan en had overduidelijk meer snelheid dan de Fransman.

Hoewel Febvre er alles aan deed om Gajser achter zich te houden, kon hij niet voorkomen dat de Sloveen hem voorbij ging. Zo ging Gajser Herlings ook virtueel voorbij in het WK-klassement. De Nederlander eindigde nog wel als tweede in het dagklassement, voor Febvre.

Coldenhoff eindigde zeer verdienstelijk als vijfde. De crosser uit Best lag lang op de vierde plaats, maar moest in de remmen toen een rijder voor zijn neus viel. Jonass profiteerde dankbaar. Brian Bogers eindigde achter Jeremy Seewer als zevende. Ben Watson, Jeremy van Horebeek en Tony Cairoli completeerden de top-tien. Calvin Vlaanderen crashte bij de start en finishte niet.

Vialle wint in MX2

Regerend wereldkampioen Tom Vialle won na de eerste manche ook de tweede in de MX2-wedstrijd. De KTM-rijder was landgenoot en WK-leider Maxime Renaux te snel af. Kay de Wolf was de enige Nederlander die de finish haalde, op de zesde plek. Roan van de Moosdijk haalde de finish niet.