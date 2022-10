Negenvoudig MXGP-kampioen Cairoli in 2023 teambaas van Herlings bij KTM

Tony Cairoli is een van de grootheden in de historie van de MXGP. De 37-jarige Italiaan voegde zich in 2010 als fabrieksrijder bij KTM en won zes van zijn negen wereldtitels met dat team. Het Oostenrijkse merk heeft voor 2023 diverse strategische veranderingen doorgevoerd aan de structuur van de MXGP-formatie. Cairoli krijgt de belangrijkste taak als teammanager en gaat nauw samenwerken met Joel Smets, ook oud-wereldkampioen, die de KTM-rijders traint en coacht.

Zo wordt Cairoli komend jaar de teambaas van de Nederlander Jeffrey Herlings, die al jaren furore maakt in de hoogste klasse van het motorcrossen. De Limburger was jarenlang teamgenoot van de Italiaan, waarbij het er soms hard aan toeging. Afgelopen zomer kwam Cairoli nog in actie in het Amerikaanse AMA Motocross-kampioenschap, maar maakt nu definitief de overstap naar het management van KTM.

"2022 was al een verandering voor mij en nu komt er weer een nieuw hoofdstuk", aldus Cairoli. "Het was geweldig om dit jaar weer te racen, maar het is ook goed om een stapje terug te doen en het op een andere manier te bekijken. Ik hoop dat ik in deze nieuwe rol al mijn kennis en passie kan overbrengen. Ik zal moeten leren, maar ik heb in mijn loopbaan met al heel wat geweldige mensen gewerkt. Ik verwacht die ervaring te kunnen inzetten. We denken nu al na over de doelen voor 2023."

Red Bull KTM voert meerdere wijzigingen door voor het seizoen 2023. Harry Norton, momenteel nog mechanieker bij KTM, gaat volgend jaar aan de slag als technisch coördinator. Claudio De Carli, die samen met Cairoli zes kampioenschappen binnenhaalde, gaat aan de slag als racedirecteur bij KTM. "Het is geweldig om in deze nieuwe positie plaats nemen", zegt De Carli. "We komen nu op een punt waarbij we overgaan naar een nieuwe generatie. Wij hebben de best mogelijke basis daarvoor. We gaan alles geven om succesvol te zijn in alle klassen."

Jeffrey Herlings stond nagenoeg het hele seizoen 2022 langs de kant nadat hij in de voorbereiding zijn hiel brak. Het herstel nam maanden in beslag. De meervoudig wereldkampioen hoopt in 2023 fit aan de start te verschijnen en weer mee te kunnen doen om de hoofdprijzen.