MXGP Duitsland: Prado en Herlings clashen op finishbult na gevaarlijk duel

Prado pakte de kopstart voor Herlings, maar verloor al in de eerste volle ronde de leiding aan zijn merkgenoot. Zodoende leek de WK-leider precies de start te hebben waarop hij zal hebben gehoopt. Hij kon echter niet weglopen en de Spanjaard sprong brutaal het rechte stuk bij de start op om naast Herlings te komen. Deze gaf gas bij en ging met een voorwiel voorsprong de hairpin in, maar kon niet voorkomen dat de jonge Spanjaard hem de leiding afnam.

Vervolgens was Prado simpelweg sneller dan de Nederlander, die Romain Febvre en Tim Gajser van zich af moest zien te vechten. Op het pitbord voor Herlings was de boodschap duidelijk: "long race."

Gajser had zich daarvoor na een mindere start naar de vierde plek gevochten. Het inhalen van Tony Cairoli kostte de Sloveen erg veel moeite en tijd. Daarna vond hij echter snel weer de aansluiting bij de top-drie. Zo reed de top-vier in het kampioenschap ook in de top-vier van de race.

In de laatste tien minuten begon het tempo van Prado te zakken. Waar zijn voorsprong aanvankelijk richting de vier seconden dreigde te gaan, verloor de Spanjaard nu een seconde per ronde. Ondertussen wist Gajser overtuigend en buitenom zijn weg voorbij Febvre te vinden. De Fransman reed even hard als Prado en dat was voor de Sloveen ogenschijnlijk niet hard genoeg.

Ook Herlings kreeg bezoek van de Honda-rijder, die voor de race slechts één punt achter 'The Bullet' stond in de tussenstand van het WK. Beide rijders kregen Prado in zicht en dat werkte als een rode lap op een stier. Ook Febvre kwam ondertussen weer dichterbij. Op het moment dat Gajser de druk opvoerde bij de WK-leider, zette die juist de aanval in bij Prado. Zoals wel vaker dit seizoen maakte Prado zich met de nodige risico's weer breed.

Na een duel in de laatste ronde clashten de twee op de finishbult toen Prado dwars over sprong en Herlings nergens meer heen kon. Beide gingen tegen de grond, waarna Herlings opstond en wegliep, terwijl Prado afgevoerd moest worden op de brancard.

Dubbelslag KTM in MX2

In de MX2-klasse leek de zege lang naar de Oostenrijker René Hofer te gaan, die samen met KTM-teamgenoot Tom Vialle ver uitliep op de rest van de rijders. Enkele ronden voor het einde was het echter toch Vialle die de leiding overnam voor Hofer en WK-leider Maxime Renaux. De Fransman was in de laatste fase van de wedstrijd sneller en liep het gat in, maar kon geen aanval meer inzetten. De Nederlanders Kay de Wolf en Roan van de Moosdijk eindigden achterin de top-tien. Van de Moosdijk vocht zich knap terug van een matige start, die hem een startpositie buiten de top-twintig opleverde, en werd tiende. De Wolf kon niet profiteren van een gunstige plek achter het starthek en worstelde met grip tijdens de race. Hij werd achtste.