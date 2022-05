Herlings dit seizoen niet meer in actie: "Eerst gezond worden"

De MXGP-wereldkampioen van 2021 brak in aanloop naar het nieuwe seizoen zijn hiel tijdens een fotoshoot. Hij moest een heftige operatie ondergaan en is nog altijd herstellende. Maandag kwam Herlings voor het eerst sinds die ingreep weer in actie met de motor waarna dinsdag een overleg gepland stond met het management van KTM. Er kwamen al geluiden uit Mattighofen dat men liever in 2023 een gezonde Herlings aan de start heeft, dan een coureur die nu vervroegd terug moet keren in competitie en opnieuw risico neemt. Tijdens dat overleg is de conclusie getrokken die eigenlijk verwacht werd.

"Ik wilde dat de situatie niet zo zou zijn en het is enorm frustrerend dat ik in mijn loopbaan steeds met dit soort zaken te maken krijg", schrijft Herlings. "Ik ben herstellende van de blessure, maar mijn voet is vanwege wat oude problemen nog altijd niet helemaal optimaal. Mijn vorm is niet goed genoeg om deze zomer op het hoogste niveau te kunnen racen. Het is heel jammer dat ik niet met de #1-plaat kan rijden in de MXGP of aan de AMA Pro Nationals mee kan doen, maar we hebben een beslissing genomen. Het is nu zaak om mijn lichaam weer op orde te krijgen, pijnvrij te worden en na te denken over de voorbereidingen op 2023."

Het herstel begint met twee operaties aan beide onderbenen. Uit zijn linkervoet zal een plaat verwijderd moeten worden. De tweede operatie is bedoeld om het rechterbeen stabieler te maken zodat Herlings zich pijnvrij kan voortbewegen en kan racen.

Motorsport.com heeft vernomen dat de test van Herlings maandag goed verlopen is. De 99-voudig Grand Prix-winnaar bevestigt dat: "Ik heb gisteren een heerlijke dag op de motor gehad, deze oude man heeft nog altijd de pure snelheid en dat zal ik volgend jaar weer laten zien ook. En er komt een dat dat ik @promotocross [het Amerikaanse kampioenschap] ga rijden, geloof me maar."