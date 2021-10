Herlings anderhalve seconde los in kwalificatie MXGP Duitsland

De baan was na de actie van het Europees kampioenschap compleet gevlakt, waardoor hij er zaterdagochtend als een soort speedway bij lag. Daardoor zou de baan naarmate de sessie vorderde alleen maar langzamer worden. Gezien het karakter van de baan en de ligging van de start is een goede startpositie echt een voordeel. De WK-rijders gingen dan ook vol voor de snelste tijd.

Jeffrey Herlings was van de toppers één van de eerste rijders die een snelle ronde noteerde. Hij verdreef Brian Bogers met zeven tienden van de snelste plek. Vervolgens versnelde The Bullet nog een keer en stond hij meer dan anderhalve seconde los. De tijden van Bogers en Herlings bleven tot zeven minuten voor het einde staan, toen Gajser zich tussen het Nederlandse duo nestelde. Ook Romain Febvre zou zich in de slotfase verbeteren en tot een vierde tijd komen, voor Jorge Prado, Pauls Jonass, Alessandro Lupino, Tony Cairoli en Jeremy Seewer.

Ook Calvin Vlaanderen en Glenn Coldenhoff stonden lange tijd bij de beste tien. Uiteindelijk sloot de fabrieksrijder van Yamaha de top-tien af. Vlaanderen bleef op P13 steken.

De Wolf moet pole aan Vialle laten

In de MX2 ging de pole naar KTM-rijder Tom Vialle, die met 0.090 seconde de makkelijk rijdende Kay de Wolf aftroefde. De Nederlander, die afgelopen week zeventien kaarsjes uit mocht blazen, gedijt opvallend goed op de harde en technische Duitse baan. Dat hij plezier heeft in het rijden in Teutschenthal is ook te zien aan de wheelies en stoppies die hij maakte op weg naar de oefenstarts. De Wolf hield Conrad Mewse met drie duizendsten achter zich. Mikkel Haarup werd namens F&H Kawasaki MX2 Racing Team vierde, voor Jago Geerts, Maxime Renaux en Mattia Gaudagnini. René Hofer en Jed Beaton eindigden nog voor Roan van de Moosdijk, die tevreden mag zijn met een tiende plaats op deze baan.