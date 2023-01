Herlings verlengt contract bij MXGP-fabrieksteam KTM tot en met 2025

Herlings’ huidige contract liep eind 2023 af, maar ondanks geruchten was al langere tijd duidelijk dat de oud-wereldkampioen zijn werkgever langer trouw zou blijven. Herlings kwam het gehele seizoen 2022 niet in actie vanwege een blessure, maar is inmiddels weer volop in training voor de start van het seizoen. Voor Herlings wordt het zijn zevende seizoen in de MXGP-klasse, waarin hij al tweemaal wereldkampioen werd. Daarvoor werd hij al drie keer wereldkampioen in MX2. Nu heeft hij nog eens voor twee jaar bijgetekend bij de formatie uit Mattighofen.

“We zijn al een lange periode samen en ik geloof dat ik nu de Red Bull KTM-atleet ben met het langste dienstverband”, zegt een trotse Herlings. “Dit wordt mijn vijftiende seizoen en ik tekende in 2009. We hebben in ieder geval nog twee jaar en misschien zit er nog wel meer in het vat, dat is heel mooi. Ik ben altijd heel close geweest met KTM-bazen Pit [Beirer] en Robert [Jonas] en ik heb een hele goede connectie met enkele mensen die ik al heel lang bij me heb. We werken heel goed samen en hebben dezelfde doelen. Ik ben blij dat ik mijn contract mag verlengen na een donkere periode waarin ik niet kon rijden, het team en het bedrijf hebben nog steeds vertrouwen in mij. Ik zag ook geen reden om te vertrekken.”

Herlings heeft de afgelopen periode wel wat veranderingen aangebracht in zijn persoonlijke team. Hij nam na jaren trouw dienstverband afscheid van rechterhand Ruben Tureluren. Ook de KTM-structuur is met ingang van 2023 veranderd. De twee verschillende teams zijn samengevoegd en voormalig MXGP-wereldkampioen en Herlings’ aartsrivaal Tony Cairoli is aangesteld als de teammanager. “Ik ben heel blij dat Jeffrey bijgetekend heeft bij ons team”, zegt de Italiaan. “Hij is een groot boegbeeld voor de sport en voor ons team, hij is zo’n groot talent. Na een moeilijk seizoen keert hij dit seizoen terug, Jeffrey is een groot kampioen en hij zal weer winnen. Ik denk niet dat we ons een betere coureur kunnen wensen.”

Het MXGP-seizoen begint op 12 maart in het Argentijnse Neuquen.