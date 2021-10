Herlings over dwaze actie Prado: "Dit had nooit mogen gebeuren"

Prado won de eerste manche met een bijzonder kleine marge. De Spanjaard deed er alles aan om Herlings niet langszij te laten komen en maakte zich met succes breed. Door zijn merkgenoot steeds af te snijden en de juiste lijnen te kiezen, slaagde Prado erin om Herlings achter zich te houden, tot het duo op de finishlijn afkwam en Herlings met zijn voorwiel naast de koploper kwam. Prado sneed op de oprit in de richting van Herlings en wat er al weken aan zat te komen gebeurde: de KTM-rijders raakten elkaar.

Prado bleef op de grond liggen en zou later in het ziekenhuis hechtingen in zijn arm krijgen, terwijl Herlings zonder kleerscheuren wegliep van het incident. In de persconferentie blikte de Nederlander terug op het voorval. "We weten dat Prado lastig in te halen is en hij goed kan verdedigen daar is niets mis mee. Maar 'crossjumpen' lijkt me niet de veilig", was Herlings duidelijk over zijn mening over het incident met Prado. "Ik reed rechts op de sprong en hij kwam naar mij toe", klonk klare taal.

Herlings is blij dat hij met de schrik vrij kwam. Het is al de tweede keer dit seizoen dat hij als landingsbaan werd gebruikt, de vorige keer leverde dat een schouderbladbreuk op, in Oss. "Meestal heb ik geen geluk, maar nu viel het mee", sprak hij opgelucht. "Mijn knie heeft wel een klap gehad en deed veel pijn, maar is wel gewoon in orde. Ik zal een paar dagen nodig hebben om weer als nieuw te zijn."

Over de racedag zelf was Herlings gematigd tevreden, daar hij allang blij was dat hij de tweede manche nog kon rijden. "Wat kan ik ervan zeggen? Het begon zo goed en dan loopt het zo af... in de trainingen was ik het snelste, ik startte goed in de eerste manche, maar maakte wat foutjes en het duurde in de eerste manche even voor ik mijn ritme vond. In de tweede manche had ik gewoon teveel last om echt mee te doen. Maar toch: dit is niet mijn favoriete baan en ik heb niet teveel terrein verloren, dus dat is positief."