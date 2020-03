Gajser maatje te groot voor Herlings in eerste manche

De kopstart was voor Jorge Prado voor Jeffrey Herlings en Jeremy Seewer. Ook Glenn Coldenhoff zat er aanvankelijk goed bij, totdat Henry Jacobi aan binnenkant dook bij de Nederlander. Daardoor raakten beide rijders elkaar en viel Coldenhoff terug naar buiten de top-twintig. Daarmee kon de Bestenaar zijn kansen op het podium wel even vergeten. Ook Seewer kwam in de openingsronde al ten val.

Gajser startte vanuit een moeilijke positie na de uitvalbeurt van zaterdag, maar reed gelijk mee in de top-tien en kon zo profiteren van de incidenten voor zijn neus.

Waar Herlings de nodige moeite had om merkgenoot Prado te verschalken, reed Gajser zonder enkele moeite zowel om Prado als de Nederlander heen. Even later konden ook Herlings en Jasikonis voorbij aan de MX2-kampioen.

Herlings was niet bij machte om naar de Honda-rijder toe te rijden en zag zijn voorsprong oplopen naar meer dan tien seconden. In de slotfase probeerde Herlings nog wat te versnellen, maar counterde Gajser direct. Zodoende moest de KTM-rijder de zege laten aan zijn concurrent.

Achter het leidende duo werd Arminas Jasikonis, de winnaar van de kwalificatierace op flinke achterstand gereden. Jorge Prado werd voor Gautier Paulin vijfde. Clement Desalle, Tony Cairoli, Jeremy van Horebeek, een sterk rijdende Glenn Coldenhoff en een uitstekende Brian Bogers maakten de top-tien compleet.

Geerts overklast concurrentie in MX2

Jago Geerts was veruit de sterkste in de MX2 de Valkenswaardse modder. De Vlaming kwam matig uit de startblokken, maar joeg de gehele manche op Tom Vialle, die de kopstart had gepakt en weg aan het lopen was. Uiteindelijk wist Geerts de Fransman in de kraag te vatten toen hij aan de binnenkant van de hairpin zijn motor naast die van Vialle zette en betere tractie had. Daarna sloeg Geerts een enorm gat met de concurrentie.

Jago Geerts, Kemea Yamaha Factory Racing Photo by: Niek Fotografie

Bas Vaessen was de beste Nederlander op de achtste positie. Na een sterke start viel Vaessen wat terug om vervolgens een nieuwe bril te halen. Daarna reed hij zich terug naar de achtste plek ten koste van onder andere Roan van de Moosdijk. De thuisrijder kwam niet heel erg goed weg en zou vanaf de zesde positie terugvallen naar P10 aan het einde van de race.