Herlings overtuigt en pakt negende zege in Valkenswaard

De kopstart was gelijk voor Herlings, die als een speer startte en Tony Cairoli aftroefde. Tim Gajser zat al direct op de vierde plaats, terwijl Glenn Coldenhoff weer van achteraan moest beginnen na een matige start. Brian Bogers en Lars van Berkel zaten er rond de tiende plaats een stuk beter bij.

Vooraan kon Herlings direct een gat trekken. De 25-jarige Nederlander was duidelijk met een missie vertrokken en zette ronde na ronde de snelste tijd neer.

Halverwege de wedstrijd begon ook Gajser weer te versnellen en leek hij Herlings onder druk te kunnen zetten. Daarbij leek hij zichzelf te overstrekken want tot twee keer toe ging Gajser bijna tegen de vlakte. Daarna zou het gat beetje bij beetje groter worden en reed Herlings onbedreigd naar de zege.

Achter Herlings en Gajser was er heel lang niets voordat Arminas Jasikonis over de finish kwam. Daardoor deerde een heftige valpartij in de slotfase de wereldkampioen ook niet. Datzelfde trio mocht overigens ook naar het eindpodium. Shaun Simpson werd vierde in de manche voor Tony Cairoli, Jeremy van Horebeek en Glenn Coldenhoff, die een uitstekende wedstrijd reed na zijn problemen bij de start. Clement Desalle, Evgeny Bobryshev en Harri Kullas maakten de top-tien compleet.

Ook Brian Bogers mocht lang aanspraak maken op een mooie klassering. In de eerste manche eindigde de Eindhovenaar als tiende, maar in de tweede manche zou hij na een sterke race ver terugvallen. Ook Calvin Vlaanderen kwam niet in het spel voor. Lars van Berkel eindigde wel knap als veertiende.

Vialle wint MX2, Vaessen net naast podium

Waar Jago Geerts heerste in de eerste manche, ging het in de tweede manche al heel vroeg mis. Na de eerste serie bochten trok de Yamaha weg en ging de Vlaming tegen de grond, waarna de meeste rijders hem gelukkig wisten te ontwijken. Geerts zou vervolgens een ongelofelijke inhaalrace rijden, maar niet verder komen dan de zevende plaats in de manche en de derde plaats in de einduitslag.

KTM-rijder Tom Vialle was echter als een kanonskogel weggeschoten en leidde voor Bas Vaessen en Maxime Renaux. Vaessen zou het tempo van Vialle niet kunnen volgen, maar was desondanks onderweg naar een knappe tweede plek en het eindpodium toen zijn motor het begaf. Vialle won de GP voor Jed Beaton en Maxime Renaux.

Roan van de Moosdijk kwam na een incident in de eerste race niet meer in actie tijdens de tweede manche.