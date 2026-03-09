Herlings luistert Honda-debuut op met dubbele MXGP-zege in Argentinië

Eind 2025 nam Jeffrey Herlings na zestien seizoenen afscheid van het fabrieksteam van KTM, om voor 2026 over te stappen naar de fabrieksformatie van Honda in de MXGP. Na enkele voorbereidingsraces stond afgelopen weekend zijn officiële debuut voor zijn nieuwe werkgever op het programma tijdens de eerste ronde van het MXGP-seizoen in Argentinië.

De zaterdag verliep voor Herlings niet helemaal naar wens. Hij crashte in de kwalificatierace, die door Honda-teamgenoot Tom Vialle werd gewonnen. Door dit resultaat kreeg hij bij de start een plek aan de buitenkant toegewezen, iets wat op papier een behoorlijk nadeel kan zijn.

Daar liet Herlings weinig van merken in de eerste hoofdrace op zondag door meteen de kopstart te pakken. Vialle ging in de achtervolging en wist zijn teamgenoot na enkele ronden te passeren, maar de Fransman slaagde er niet in om weg te rijden. In de slotfase zette Herlings met succes de aanval in, om uiteindelijk zijn eerste zege van het seizoen te pakken. Romain Febvre completeerde het podium in de eerste manche, waarin Calvin Vlaanderen namens Ducati op de achtste plaats eindigde.

In de tweede manche kwam Herlings minder goed uit de startblokken, maar van net buiten de top-tien knokte hij zich in de eerste ronden meteen weer op naar de vijfde plaats. Vervolgens passeerde hij Tim Gajser en Vialle voor de derde plek, om door de val van Maxime Renaux zelfs op te schuiven naar de tweede plek. Herlings dichtte daarna een gat van zo'n zeven seconden naar Febvre en ging ook aan de regerende wereldkampioen voorbij, wat hem zijn tweede zege van het weekend in Argentinië opleverde.

Jeffrey Herlings viert zijn zege in de MXGP van Argentinië. Foto door: Honda HRC

"Met twee overwinningen in mijn eerste optreden voor Honda HRC ben ik erg blij en een groot dankjewel aan iedereen in het team die de afgelopen maanden zo hard heeft gewerkt om dit mogelijk te maken", zei Herlings na het veiligstellen van zijn 113e Grand Prix-zege, die hem ook de leiding in het kampioenschap opleverde. Op fysiek gebied had hij het echter niet makkelijk.

"Het was niet eenvoudig, want in de eerste race kreeg ik wat armpump nadat ik de holeshot had gepakt. Daarna bestudeerde ik de lijnen van Tom en maakte ik de inhaalactie vlak voor het einde van de race. In de tweede race was het wat chaotisch door de herstart, maar ik had het gevoel dat ik mijn energie goed had verdeeld. Ik kon het gat dichten en maakte opnieuw de inhaalactie tegen het einde."

"Twee overwinningen en de rode plaat pakken is eigenlijk het best mogelijke resultaat van vandaag, dus ik hoop dit momentum vast te houden", aldus Herlings, die over twee weken als WK-leider in actie komt in Spanje. De MXGP rijdt dan in Almonte, wat een nieuwe locatie op de kalender is.