Nederlanders melden zich vooraan in warm-up

Jasikonis was weer goed op dreef in de vroege ochtend op de Valkenswaardse omloop. De Litouwer, die op zaterdag de kwalificatiewedstrijd won, noteerde vroeg de snelste tijd en liet de rest van het veld op meer dan één seconde.

Herlings leek zich aanvankelijk, zoals hij op zaterdag beloofde, meer te richten op het rijden van een wedstrijdsimulatie, waardoor hij lang onderin de top-tien bleef hangen. Ook Calvin Vlaanderen, Brian Bogers en Glenn Coldenhoff lieten zich niet direct van voren zien. Tim Gajser bungelde helemaal onderaan.

Vijf minuten voor het einde van de sessie was het opeen Jasikonis' teamgenoot die versnelde en de snelste tijd noteerde. Even later was het zelfs Bogers die de hoogste plaats pakte en Van Horebeek en Coldenhoff net voorbleef.

In de slotfase versnelden de toppers in het WK nog even. Daardoor was het opnieuw Jasikonis di ede snelste tijd noteerde, voor Herlings en Gajser. Arnaud Tonus werd vierde voor Glenn Coldenhoff en Bogers, die toch redelijk bovenin bleef hangen. Dat gold niet voor Calvin Vlaanderen, die het met een 27e tijd moest doen.

Vaessen snelste in warm-up MX2

In de MX2 was het, net als tijdens de kwalificatierace op zaterdag, Bas Vaessen die opzien baarde door mee te kunnen met de snelle mannen. De Hitachi KTM-rijder stond zelfs lang bovenaan de tijdenlijst. Jago Geerts , de rode plaathouder, eindigde met de zesde tijd, vlak voor Roan van de Moosdijk en Rene Hofer. Tom Vialle deed het rustig aan en kwam niet verder dan de zestiende plaats.