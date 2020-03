Herlings gaat afstelling aanpassen na 'mindere dag'

Dat de dag niet zo was verlopen als menigeen, waaronder wellicht ook Herlings, had gehoopt, beaamde de KTM-rijder, die wel een goede verklaring had. “De trainingen waren goed, maar ik denk dat ik me iets te veel op een snelle tijd heb gefocust. Normaal rijd ik veel in de training op racesnelheid meer dan nu”, vertelde Herlings aan Motorsport.com.

Tijdens die trainingen werd Herlings nauwlettend in de gaten gehouden en achtervolgd door zijn concurrenten. “Ik denk dat iedereen wel weet dat ik een van de favorieten ben hier. Maar uiteindelijk kan je er weinig aan doen. Je moet toch zelf een ronde aangaan”, maakte Herlings zich niet druk over het feit dat hij geschaduwd werd in de trainingen.

Als gevolg van het focussen op één snelle ronde was de afstelling niet optimaal, zo concludeerde Herlings. Na de trainingen en diverse races in het voorprogramma was de Valkenswaardse baan behoorlijk diep geworden lag hij er zelfs ‘enduro’-achtig bij, zo zou Herlings in persconferentie zeggen. “Er waren veel sporen en diepe knippen, waardoor de snelheid veel lager lag. Dat komt ook door de regen die er is geweest.”

De afstelling zal dus iets aan moeten worden gepast, los dat Herlings ook niet helemaal relaxed op de motor zat. “Ik reed wat stijfjes en had vanaf de tweede ronde al harde armen. Het was zeker niet mijn beste dag. De snelheid was okee, maar niet goed. Toch denk ik dat ik op conditie nog ver had kunnen komen, als de wedstrijd tien minuten langer had geduurd”, keek de crosser al voorzichtig vooruit richting de zondag, wanneer de manches langer zijn. Dan zal hij ongetwijfeld Jasikonis wel willen pakken.

Al met al bleef Herlings positief, ondanks dat Gajser een flinke marge te pakken had voordat hij stilviel met, volgens Honda, een elektronisch probleem. “Daarvoor reden we wel al naar hem toe”, analyseerde Herlings, die toe moest geven dat Gajser verrassend sterk voor de dag kwam op het door hem vaak zo gevreesde zand van Valkenswaard. “Maar ik ben benieuwd hoe dat morgen gaan, dan zal hij van achteraan moeten starten en het lijkt me sterk dat hij dan kopstart pakt.”

Voor de viervoudig wereldkampioen zelf is er meer hoop. Hij mag als tweede rijder een startplekje kiezen en daarnaast weet hij wat er aan de motor moet gebeuren om beter voor de dag te komen. “Vanavond gaan we wat zaken veranderen dus ik heb goede hoop dat het morgen beter zal zijn”, blikte Herlings vooruit.