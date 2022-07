Deze rijders vertegenwoordigen Nederland bij Motocross of Nations

De top van de MXGP en MX2 komt ieder jaar eind september of begin oktober bij elkaar voor de Motocross of Nations. Daarbij vertegenwoordigen zij niet de fabrikant waarvoor zij gedurende het seizoen uitkomen, maar wordt er in landenteams gestreden. Dit jaar vindt de MXoN op 24 en 25 september plaats op het RedBud MX-circuit in de Amerikaanse staat Michigan. De eerste landen hebben inmiddels duidelijkheid gegeven over de rijders die zij gaan inzetten voor de wedstrijden in de MXGP, MX2 en de Open klasse en namens Nederland heeft de KNMV dat donderdag bekendgemaakt.

Regerend MXGP-wereldkampioen Jeffrey Herlings is wegens blessureleed nog altijd uitgeschakeld en staat in 2022 dus niet aan de start van de Motocross of Nations, die in 2019 op TT Circuit Assen werd gewonnen door Nederland. Wel is Glenn Coldenhoff van de partij, net als zijn MXGP-collega Calvin Vlaanderen. Zij gaan de plekken in de MXGP en de Open klasse verdelen, terwijl Kay de Wolf in de MX2 zijn debuut in de MXoN gaat maken. "Voor Nederland uitkomen is altijd iets speciaals en dat ik dit voor de tiende keer mag doen is geweldig!", zegt Coldenhoff bij de bekendmaking van zijn deelname. Vlaanderen sluit zich daar bij aan. "Ik twijfel er niet aan dat de Nations ook het beste in mij naar boven zal halen." Debutant De Wolff kijkt vooral vooruit naar zijn debuut in de race. "Ik ben blij en dankbaar dat ik mijn debuut mag maken in TeamNL."

Met de keuze voor Coldenhoff, Vlaanderen en De Wolf vallen enkele sterke Nederlandse crossers buiten de boot. Zo is er dus geen plek voor Brian Bogers, die afgelopen weekend nog zegevierde in de MXGP van Vlaanderen in Lommel. Toch is nieuwe teammanager Barry Forschelen tevreden met zijn selectie. "De welbekende luxe van geweldige Nederlandse motocrossers – met dit jaar als hoogtepunt een volledig Nederlands podium tijdens de MXGP in Lommel – bezorgt mij direct, in mijn eerste jaar als teammanager voor TeamNL, een zware taak. Met Glenn en Calvin is gekozen voor ervaring binnen het team. Beiden kennen zij het circuit in RedBud en daarnaast maakten zij deel uit van de historische MXoN-zege voor Nederland in 2019. Voor de jonge, talentvolle Kay de Wolf is dit de ideale gelegenheid om zijn debuut te maken tijdens de MXoN."