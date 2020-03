Jasikonis wint, Herlings tweede na uitvallen Gajser

Na een uitstekende ochtend te hebben gehad, Herlings noteerde de snelste tijd in zowel de vrije training als de getimede training, startte The Bullet matig in de kwalificatierace. Het was Gautier Paulin die de kopstart had voor Tim Gajser. Herlings lag rond de vierde plaats en had bovendien een hijgende Jorge Prado in zijn nek.

Gajser greep de leiding, waarna ook Herlings Paulin voorbijging. Herlings bleef posities inleveren en leek met name heuvelop soms de verkeerde keuzes te maken. Herlings probeerde vanaf de zesde positie zijn ritme te hervinden.

Glenn Coldenhoff startte rond de dertiende plaats en reed zich binnen enkele ronden de top-tien in, ten koste van onder andere Tony Cairoli, die wel een uitstekende start had maar nog kampt met een knieblessure.

Uitvalbeurt Gajser helpt Herlings

Halverwege de wedstrijd begon Herlings weer te versnellen en reed hij binnen enkele ronden van P6 naar P3. Vervolgens viel Gajser, die een voorsprong van meer dan zeven seconden had, uit. Daarna moest Herlings alleen nog afrekenen met Jorge Prado.

Dat deed Herlings op indrukwekkende wijze door in de hairpin na de finish zijn motor aan de binnenkant te zetten bij zijn Spaanse teamgenoot en hem op het rechte stuk eruit te rijden. Vervolgens was Prado zoekende en verloor hij direct een plek aan Prado.

Herlings maakte vervolgens een foutje waar Jasikonis weer van kon profiteren. De lange Litouwer is in vorm in Valkenswaard en kon doorschuiven naar de eerste plaats. Herlings liet vervolgens de zege voor wat hij was.

Achter het leidende trio werd Pauls Jonass, ondanks een rodeo-momentje, vierde voor Shaun Simpson en Coldenhoff, die knap naar de zesde plaats reed. Jeremy Seewer werd zevende voor Jeremy van Horebeek. Clement Desalle en Cairoli maakten de top-tien compleet.

Calvin Vlaanderen viel uit, terwijl ook Brian Bogers een lastige wedstrijd kende. De Eindhovenaar begon degelijk, rond de vijftiende positie, maar zakte opeens ver terug, om zich weer terug te moeten vechten richting de top-twintig. In de slotfase viel Bogers echter weer terug naar P22.

Geerts wint, Vaessen verrast in MX2-kwalificatie

In de MX2 was het voor het eerst dit jaar niet Roan van de Moosdijk maar Bas Vaessen die de beste Nederlander was. De coureur uit het Limburgse Swalmen pakte de derde plaats achter de ongenaakbare Vlaming Jago Geerts. Vaessen kende vorig seizoen een moeilijk jaar door een zware nekblessure. In Valkenswaard heeft hij de snelheid echter uitstekend te pakken.

De start was voor Geerts, die voor Van de Moosdijk de eerst bocht in ging. Daarna moest de F&H Kawasaki twee plaatsje laten lopen. Eerst was het Tom Vialle die langszij kwam en vervolgens Vaessen. Aanvankelijk leek Jed Beaton ook Van de Moosdijk voor te gaan blijven, tot zijn tempo wegzakte en hij onderuitging. Daardoor kwam de Eindhovenaar weer terug naar de vierde plaats. Die moest hij echter in de laatste ronde opgeven toen zijn motor een andere kant op wilde. Van de Moosdijk corrigeerde wel, maar zag Hofer voorbij komen.

Zodoende heeft Geerts de beste uitgangspositie voor de races op zondag.