Gajser had een straatlengte voorsprong in het wereldkampioenschap en kon het dit weekend in Hyvinkää afmaken. De Sloveen kende niet zijn beste dag van het seizoen, maar kon zich wel wat permitteren met zijn grote voorsprong. In het dagklassement verzamelde Gajser 29 punten en dat was genoeg om rivaal Jeremy Seewer op een onoverbrugbare achterstand te zetten. Seewer vocht vooraan het veld om de Grand Prix-zege met Glenn Coldenhoff, maar de Brabander ging overtuigend naar de winst toen hij de overwinning pakte in de tweede manche. Daarmee is Yamaha-rijder Coldenhoff nu in de WK-stand opgeklommen tot de derde plek nadat Jorge Prado weer een teleurstellend weekend kende. Het Spaanse toptalent van GasGas kwam na beide manches niet verder dan de elfde plaats.

Terwijl Coldenhoff zijn Grand Prix-zege vierde, was alle aandacht gevestigd op de vijfde wereldtitel van Tim Gajser. De HRC Honda-coureur begon het seizoen met zes overwinningen uit de eerste zeven weekenden en legde daarmee een gezonde basis voor een nieuwe wereldtitel. Bij het ontbreken van Jeffrey Herlings en Romain Febvre was de tegenstand niet al te groot voor Gajser, die daarmee opnieuw een wereldtitel pakte in een seizoen waar hij simpelweg de meest constante rijder was. Met nog twee raceweekenden te gaan en 100 WK-punten te verdienen heeft Gajser een voorsprong van 104 punten. Hij is dus niet meer te achterhalen. “Het is ongelofelijk, ik ben sprakeloos”, begint Gajser zijn verhaal. “Een titel winnen is al heel wat, maar vijf wereldtitels met de HRC-formatie had ik nooit durven dromen. We zijn een geweldig team. We waren natuurlijk een beetje aan het worstelen tegen het einde, ik was nerveus. Ik ben heel blij dat het nu voorbij is en dat we het beslist hebben.”

Seewer gaat normaal gesproken tweede worden in het wereldkampioenschap terwijl de strijd om de derde plek nog heel spannend gaat worden. Coldenhoff (525 punten), Prado (517 punten) en Maxime Renaux (506 punten) strijden in de laatste twee raceweekenden nog om die laatste podiumplek.

Glenn Coldenhoff, Yamaha Factory MXGP Foto: Yamaha Motor Racing