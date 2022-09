Nederland stelt teleur in Motocross of Nations, Team USA wint

Tomac schreef zondag de eerste race (MXGP + MX2) op zijn naam en de Amerikanen zaten eigenlijk vanaf het eerste moment in een zetel. Cooper werd negende in die eerste manche. Toen Sexton, de afgevaardigde van de Amerikanen in de Open-klasse, in de tweede race (MX2 + Open) tweede werd en Cooper keurig op de vierde plek eindigde, was het voor Team USA zaak om geen fouten te maken in de laatste race (MXGP + Open). Sexton kon de twee koplopers niet volgen, maar had genoeg aan de derde plek terwijl Tomac met de zesde plaats voldoende deed om de titel in Amerika te houden.

Frankrijk eindigde met Maxime Renaux, Dylan Ferrandis en Marcin Musquin op de tweede plek terwijl de Australiër enigszins verrassend op de derde plek eindigden met Jett Lawrence, Mitch Evans en Hunter Lawrence. Bij Team Italië keerde Tony Cairoli terug in competitie. Hij eindigde beide races in de top-tien en speelde zo een belangrijke rol in de vierde plek van zijn. land. België eindigde met Jago Geerts, Jeremy van horebeek en Liam Everts op de vijfde plek. Geerts zette in de eerste manche zijn pole-position om in de tweede plek.

Team Nederland

Nederland eindigde zondag op een teleurstellende zevende plek in de Motocross of Nations. De winnaars van 2019 moesten het uiteraard stellen zonder Jeffrey Herlings, maar met Glenn Coldenhoff (MXGP), Kay de Wolf (MX2) en Calvin Vlaanderen (Open). Coldenhoff kende in de eerste manche een ongelukkige start. Hij viel terug naar de 32ste plek, maar reed in het vervolg van de race nog terug naar de dertiende plaats. Kay de Wolf eindigde op zijn beurt als tiende in de eerste manche.

Calvin Vlaanderen tekende vervolgens voor het beste resultaat van de dag met de zevende plaats in de tweede manche, Kay de Wolff kwam niet verder dan de achttiende stek. Een goed resultaat was daarmee al om zeep, maar toen Coldenhoff vroeg in de derde race van de dag uitviel was het afgelopen. Vlaanderen kwam in die manche nog tot de veertiende plaats.