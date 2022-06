Podium Coldenhoff na vier crashes: "Geen idee wat ik aan het doen was"

Als één van de rijders die zaterdag in staking ging voor de kwalificatierace was Glenn Coldenhoff veroordeeld tot een startplek aan de buitenkant, wat er mede voor zorgde dat hij met een groep andere rijders tegen de grond ging. "We hebben even naar de beelden gekeken en ik geloof dat het [Nicholas] Lapucci was die er gewoon keihard in ging en toen lagen we daar met zijn allen."

Het was een hard gelag voor Coldenhoff, die zich uitstekend voelde in Ernée. "Vanaf de eerste training liep het eigenlijk gewoon goed hier. Ik vind dit een fijne baan en ik voelde me hier gewoon goed op de motor. Dus ik baalde er wel van dat ik daar lag." Gevraagd of de staking nog even door zijn hoofd ging en of hij daar misschien toch een beetje spijt van had, verloochende hij zijn keuze niet: "Nee, dit hoort ook een beetje bij de sport en ik baalde natuurlijk verschrikkelijk, maar daar heb ik geen moment bij stil gestaan op die manier."

Na zijn motor op te hebben gepakt, wilde Coldenhoff laten zien dat hij tot iets moois in staat was in Ernée. Hij was immers niet de enige topper die op de grond lag (met hem gingen onder meer Pauls Jonass, Tim Gajser en Maxime Renaux onderuit). In zijn ijver ging hij echter nog drie keer de mist in. "Eén keer ging ik rechtdoor bij de pits omdat ik simpelweg te overmoedig was en gewoon te hard die bocht inging. Maar vier keer de mist in in één ronde... ik weet niet wat ik aan het doen was hoor."

"We hebben naderhand ook met het team gekeken hoe het nou allemaal kwam, maar we hebben daar niet echt een logische verklaring voor kunnen vinden." Uiteindelijk reed Coldenhoff nog heel knap terug naar de twaalfde plaats. "Ik reed eigenlijk heel erg goed en noteerde tot de finish snellere rondetijden en mijn team bleef me dat vertellen, dus ik wist dat het goed zat."

Toch leek een podiumplek echt uit zicht en dat was een zware pil om te slikken voor de Nederlander die zich juist zo goed voelde op de historische crossbaan. Toch bleef Coldenhoff positief. "Zelfs tussen de races door geloofden we eigenlijk nog wel in een podium: er waren zoveel toppers die een slecht resultaat reden en als je de namen zag die het wel goed hadden gedaan, wist je wel dat er een kans was om alsnog iets speciaals te laten zien. Ik dacht: misschien als ik win, lukt dat... en dat gebeurde ook nog!" Het is pas de eerste manchezege voor Coldenhoff voor het Yamaha-fabrieksteam en ook zijn eerste sinds 2020. Een bevrijdende zege, zo zou hij ook beamen.

Voor de Brabander is het wel alweer zijn derde podium op rij. "Ik ben zo blij om hier weer te staan, ook al was de eerste manche totaal niet hoe ik wil rijden. Ik moet de consistentie nog een beetje terug zien te vinden, maar ben blij dat de snelheid er absoluut weer was dit weekend! Ik vind het jammer dat ik in de eerste manche zoveel heb laten liggen, anders had ik misschien op het plekje kunnen staan waar Jeremy nu stond", refereerde Coldenhoff met een grote lach naar de GP-zege van teamgenoot Jeremy Seewer.

Met 34 punten ging Coldenhoff naar het podium, iets wat nauwelijks voorkomt en al helemaal niet na een twaalfde plaats. De Nederlander keek met veel genoegen uit naar de volgende wedstrijd, over een week in Teutschenthal. "Ook dat is weer aan baan die me ligt!"