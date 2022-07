Seewer wint eerste manche MXGP Tsjechië, Coldenhoff P4

MXGP-rijders dwingen spreekrecht af na staking Ernée

De MXGP gaat in de toekomst op regelmatige basis in gesprek met rijders over de veiligheid van de baan. In Teutschenthal werden overleggen gepland tussen teams, rijders en de organisatie. Over het algemeen lijkt iedereen tevreden met de uitkomst, in ieder geval op het gebied van veiligheid.