Coldenhoff pakt tweede manche, Seewer wint MXGP van Frankrijk

De kopstart was net als in de eerste manche voor Jorge Prado, die de twee Yamaha-rijders al snel op zijn achterwiel zag zitten. Coldenhoff troefde Seewer in de openingsronde af, maar beide rijders moesten ook nog Ruben Fernandez voorbij. Tegen de tijd dat dat lukte, had de Spanjaard al een behoorlijke voorsprong te pakken.

Het drietal reed in slagvolgorde de laatste tien minuten in, het deel waarin Prado in de eerste manche zoveel snelheid verloor. Ook dit keer was dat weer het geval en reed Coldenhoff met Seewer in zijn wiel naar Prado toe. Met acht minuten te gaan pakte Coldenhoff de leiding door Prado voorbij te springen. Doordat teamgenoot Seewer lang achter Prado vast kwam te zitten, kon Coldenhoff een flinke voorsprong nemen en de manchezege veiligstellen.

Terwijl Seewer de grootst mogelijke moeite had om Prado voorbij te gaan, sloot Gajser zich aan bij het duo. Gajser ging echter onderuit, waardoor Seewer van de druk werd verlost en Coldenhoff plotseling ook zicht kreeg op het podium. Seewer ging voorbij aan Prado met nog een minuut op de klok. De Spanjaard probeerde de deur dicht te gooien, maar was te laat.

Calvin Vlaanderen kende een desastreuze manche. Na in de eerste race al bij de startcrash te zijn betrokken en als vijftiende te zijn gefinisht, ging nu alles mis. Zijn start was al niet geweldig en halverwege de manche kon hij een gevallen Beniot Paturel niet ontwijken. Het zou uiteindelijk leiden tot een uitvalbeurt voor de geboren Zuid-Afrikaan.

Tim Gajser startte matig en kwam na zijn val niet verder dan de vierde plaats, voor Ruben Fernandez, Maxime Renaux, Pauls Jonass, Jeremy van Horebeek, Ben Watson en Mitch Evans.

Vialle pakt GP-zege voor eigen publiek

In de MX2-klasse was het Thibault Benistant die voor eigen publiek de tweede manche won. De Yamaha-rijder had teamgenoot Jago Geerts aan de GP-zege kunnen helpen door aan de kant te gaan in de slotfase, maar besloot anders. Derhalve ging KTM-rijder Tom Vialle er met de GP-zege vandoor voor Geerts en Benistant.