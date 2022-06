Wat gebeurde er precies op zaterdag voor de MXGP kwalificatiewedstrijd?

Jeremy Seewer: "Het is zeer ernstig in mijn ogen. Ik bedoel, we deden dat niet zomaar voor de lol. Het was iedereen samen en niet alleen wij drieën. Ik heb een interview gedaan met MXVice, als je daar naar luistert dan weet je het verhaal en wat er gebeurde. Ik moest vandaag mijn telefoon uitzetten omdat het internet gek werd en ik heb er gewoon niet naar gekeken. Voor mij is het een beetje triest omdat het vandaag alweer half onder het tapijt ligt. Weet je, ze proberen het weg te duwen en dat is triest, want we zijn echt samen opgestaan om te proberen het te verbeteren - niet om het erger te maken. We willen gewoon dat het beter wordt en we proberen hier niets kapot te maken, we willen gewoon dat het veiliger wordt."

"Misschien was het erg extreem wat we deden, maar alle dingen bij elkaar - het kwam tot een punt dat het gewoon te veel werd. Gisteren kwam de explosie om vele redenen. We moeten een goede vergadering houden en blijven proberen de sport te verbeteren. Ze zouden ons rijders onze mening moeten laten geven en moeten laten samenwerken in plaats van alleen hun manier van doen te hebben."

"Daarnaast was het vandaag erg naar om te zien dat veel officials erg agressief tegen ons waren bij de startlijn. Ze gedroegen zich gewoon anders; ik ben er vrij zeker van dat ze me volgend weekend in Duitsland achteraan op het parkeerterrein zullen zetten. Zo is het nu eenmaal, het is erg triest."

Jorge Prado: "Het is erg triest. Ik stond achteraan in de rij naast deze jongens en de officials, toen ze ons naar het hek lieten gaan, benaderden onze monteurs ook nogal agressief. De monteurs doen gewoon hun werk, ze doen wat ze moeten doen op het juiste moment. Ze mogen ons niet slecht behandelen, want we doen ons best om een goede show neer te zetten. Alle vier hebben we gisteren niet geracet en alle vier staan we hier tot jullie te praten nadat we op het podium stonden. Dit is de realiteit, er moet naar ons geluisterd worden en het ging om de veiligheid. Kijk naar de GP Engeland [eerder dit seizoen], ik denk dat als we teruggaan naar Engeland we de helling van de meeste sprongen niet eens zagen omdat de zon zo laag stond vanwege het late starttijdstip en de vroege plek op de kalender. Het gaat over veiligheid en we kunnen zo niet rijden."

"Ik bedoel... in Engeland zeiden we niet: we rijden niet... we rijden wel, maar het komt tot een punt. Weet je, gisteren had het geen zin om te rijden. We praten en we doen deze dingen voor de veiligheid en voor ons. Sorry, maar soms moet er naar ons geluisterd worden. Wij zijn een deel van de show en de teams doen hun ding. We moeten allemaal goed behandeld worden, dus hopelijk verandert dit. Hopelijk behandelt iedereen elkaar met respect, dat is het belangrijkste."

Coldenhoff: "Wat kan ik zeggen, alles is al gezegd. Ik sta volledig achter die jongens. Het is zoals ze zeiden, het is precies zoals het is."

Gajser: "Precies, Jeremy en Jorge hebben alles gezegd. Ik denk dat het gisteren allemaal om respect ging, zodat ze wat meer naar ons konden luisteren. Zeker als het gaat om hoe we de baan moeten prepareren en al die dingen. Wij zijn degenen die op de baan rijden, die ons leven riskeren om daar naar toe te gaan. Natuurlijk is het ons werk, maar tegelijkertijd denk ik dat we een goede relatie met elkaar moeten hebben om de motorcross te laten groeien. Ik steun het zeker en ik ben trots op wat we gisteren gedaan hebben."

In het verleden was Rui Goncalves als oud-rijder een spreekbuis richting de promotor en de FIM, zo'n persoon is er niet meer op dit moment. Had de situatie anders geweest, als dat wel zo was?

Gajser: "Ik denk dat dat goed was, want we hadden altijd een meeting na een zaterdag, na de kwalificatierace en ik denk dat dat een goed onderdeel was van de communicatie. De laatste twee jaar zijn de banen goed geprepareerd, maar veel banen hebben maar een lijn. Het is echt moeilijk om te passeren, ze zouden de bochten zo kunnen maken dat je wel tien lijnen hebt of als ze zien dat we alleen de binnenkant gebruiken misschien zouden ze de buitenkant een beetje kunnen vrijmaken zodat we de hele baan kunnen gebruiken. Dit soort dingen, als rijders rijden we op het circuit en kunnen we goed advies geven. Ik denk dat ze gewoon een beetje meer moeten luisteren."

Hoe moet het nu verder tussen de rijders en de organisatie?

Seewer: "Ik hoop dat er ook naar ons geluisterd wordt, dat is wat ik hoop. Het trieste is dat we zijn gaan praten en als er een gevoel was dat ze onze kant op kwamen dan waren we hun kant op gegaan. Dan was het goed geweest en hadden we 20 minuten later kunnen beginnen om de eerste bocht te repareren. Zij hebben alle machines, het zou alleen wat tijd gekost hebben. We doen dit ons hele leven, we hebben blessures, we crashen en we offeren alles hiervoor op. We gaan elke dag naar bed denkend aan motorcross, dan zeggen ze dat we maar moeten gaan golfen of zo en dat maakte me kwaad. Toen zeiden we absoluut nee, we gaan niet racen."

Wat moet Infront of de FIM concreet doen om jullie weer het gevoel te geven dat jullie gerespecteerd worden?

Gajser: "Naar ons luisteren. Als wij zeggen dat de baan misschien gevaarlijk is - als wij zeggen dat we die bocht moeten aanpassen, die take-off moeten aanpassen, dan doen we dat. Gewoon een beetje meer luisteren."