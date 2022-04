Gajser wint, Coldenhoff knap tweede in eerste manche MXGP van Trentino

Coldenhoff pakte brutaal de kopstart door Jorge Prado en Tim Gajser af te troeven. De Yamaha-rijder start de laatste tijd wel vaker sterk, maar heeft dit seizoen regelmatig moeite gehad om dat om te zetten in een sterk resultaat daar armpump hem meestal parten speelde. Ditmaal voerde de Brabander de wedstrijd vanaf het begin aan en leken hij en Gajser de rest van het veld te snel af te zijn.

De WK-leider verloor Coldenhoff geen moment uit het oog. Net op het moment dat Gajser iets leek te versnellen in ronde zes, antwoordde de Nederlander direct. Coldenhoff verdedigde met hand en tand, maar het duo verloor wel tijd op Prado, die in de achtergrond naderde.

De twee bleven doorvechten en het duurde niet lang voordat ze weer uit begonnen te lopen op Prado. Gajser zou echter te snel blijken voor Coldenhoff. De Brabander wist de WK-leider nog even af te bluffen door verdedigende lijnen te rijden, maar kon dat niet tot het einde volhouden. In ronde twaalf, vlak voor de bocht waar al zijn Sloveense fans zich hadden verzameld, ging Gajser alsnog naar de leiding. De ligging van Trentino, de MXGP die het dichtste in de buurt ligt van de Sloveense grens, maakt de race een thuiswedstrijd voor de Honda-rijder. De baan ontplofte dan ook toen Gajser voorbijging aan Coldenhoff.

De Yamaha-rijder hield wel een knappe tweede plaats over aan de eerste manche, ondanks een aanstormende Jorge Prado. De Spanjaard drong in de laatste drie ronden aan, maar kwam niet meer voorbij. Maxime Renaux werd vierde voor Jeremy Seewer, Calvin Vlaanderen, Jeremy van Horebeek, Brian Bogers, Alberto Forato en Mitch Evans.

Vialle troeft Haarup af voor MX2-zege

In de MX2-klasse was het Tom Vialle die de sterkste was. De Franse wereldkampioen van 2020 leidde de wedstrijd van start tot finish, al lag hij wel regelmatig onder vuur van Mikkel Haarup. De Deen zou echter niet tot een serieuze aanval komen. Kay de Wolf, de enige Nederlander in de klasse, werd zesde.