Coldenhoff en Bogers samen naar podium in MXGP Spanje

In de eerste manche speelden de Nederlanders eigenlijk nog geen grote rol. Daarin greep Prado de kopstart voor Renaux. Lang kon Prado niet van de leiding genieten, daar Renaux geen genade kende. De Spanjaard verloor ook een plekje aan Gajser door een eigen fout. Dat zou de top-drie worden van de eerste manche. Bogers eindigde als vierde eindigen, Coldenhoff als vijfde.

De tweede manche was een compleet ander verhaal, al was het wel weer Prado die de kopstart pakte. Coldenhoff kon zijn teamgenoot Renaux, die als tweede startte, goed volgen en zelfs aanvallen. De Fransman was hem echter te snel af. Ook Bogers zat er direct goed bij en zodoende konden beide Nederlanders toeslaan toen andere rijders foutjes gingen maken.

Dat was het geval in de zesde ronde, toen Prado viel vanaf de koppositie en pas als zevende weer op zou staan. Daardoor sloten Coldenhoff en Bogers aan op P2 en P3, voldoende voor een podium in de einduitslag.

Gajser zag nummer twee Renaux iets dichterbij komen in de titelstrijd, maar staat nog altijd 66 punten voor. Glenn Coldenhoff is de beste Nederlander op de vijfde plaats, 29 punten voor Bogers.

Vialle grijpt macht in MX2

In de MX2-klasse ging de eerste manche naar Tom Vialle, die gelegenheidsdeelnemer Rick Elzinga de holeshot zag pakken. Jago Geerts nam al snel de leiding over en moest zich verdedigen ten opzichte van WK-opponent. Voor het zover was crashte Geerts echter vanaf de leiding van de wedstrijd. Elzinga viel ook wat verder terug tijdens de wedstrijd en zou als dertiende eindigen. Langenfelder werd tweede achter Vialle, Rubini derde.

In de tweede manche nam Liam Everts de kopstart voor Geerts en Vialle. Geerts zou zijn landgenoot echter snel passeren, maar opnieuw ten val komen. Hij verloor de leiding aan Vialle, maar zou wel tweede blijven. Vialle won de GP voor Langenfelder en nam de WK-leiding weer over van Geerts, die zestien kostbare punten verloor. Vialle heeft nu een marge van tien punten.

Komende week staat de volgende MXGP alweer gepland, als het circus het Franse Ernée aandoet.