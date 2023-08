Veijer P23 in kwalificatie Moto3 Groot-Brittannië, Masia pakt pole

Het circuit van Silverstone lag er voor de kwalificatie van de Moto3 nog nat bij, al waren de omstandigheden weer wat beter dan in de ochtend. De zon liet zich voorzichtig zien en de baan zou alleen maar droger worden. Toch waren de omstandigheden nog altijd verraderlijk genoeg wat leidde tot een incidentrijke kwalificatie. Omdat Collin Veijer in de vrije training niet snel genoeg was voor een plek in Q2, moest de Husqvarna-coureur zich eerst in Q1 melden.

Onder de lastige omstandigheden kwam Veijer niet verder dan 2.28.968. Hij was daarmee 2,7 seconden langzamer dan Xavier Artigas, die samen met Taiyo Furusato, Joel Kelso en Filippo Fairoli doorging naar Q2. Veijer werd met zijn tijd negende in Q1, waardoor hij zondag van P23 aan de Moto3-race op Silverstone moet beginnen. Teamgenoot Ayumu Sasaki had wel al een plek in Q2 bemachtigd.

Met drie minuten op de klok te gaan stond Jaume Masia met 2.25.072 bovenaan. Daniel Holgado leek daar met een sterke ronde met een flinke marge onderdoor te gaan, maar crashte in de voorlaatste bocht en kon een tijdsverbetering wel vergeten. De KTM Tech3-rijder had op dat moment de derde tijd in handen, maar moest vrezen voor die positie. Tatsuki Suzuki, Scott Ogden en Sasaki hadden namelijk het beste voor het laatst bewaard en waren sneller onderweg, maar vanwege gele vlaggen werden die rondetijden niet meegeteld. Masia start zodoende van pole, gevolgd door Ogden en Holgado.

Uitslag kwalificatie Moto3 Groot-Brittannië