Veijer in knappe inhaalrace op Silverstone van P23 naar P9, Alonso wint van laatste plaats

Jaume Masia veroverde op Silverstone de pole-position voor de Moto3-race en deelde de eerste startrij met thuisheld Scott Ogden en Daniel Holgado. Ogden zou van de tweede plaats beginnen, maar zijn motor wilde niet starten voor de opwarmronde waardoor hij achteraan moest aansluiten. Masia had een prima start, maar Holgado probeerde meteen de leiding te pakken. De Leopard-rijder pareerde echter, waardoor Holgado derde werd aangezien Deniz Öncü na een raketstart profiteerde van het gedrang. Vanaf P23 had Collin Veijer een prima start: hij lag aan het einde van de openingsronde op de twintigste plaats. David Alonso, die achteraan begon, had echter de beste start: hij maakte zestien plaatsen goed om na één ronde op de twaalfde plek te rijden.

Vooraan leek Masia het onder controle te hebben, maar de Spanjaard gleed van de leiding onderuit in de derde ronde van de race. Hij kon snel weer opstappen, maar wist dat het nu voor hooguit de laatste punten zou gaan. Met die fout gaf hij de leiding aan Holgado, die de opstormende Alonso nu op de tweede plaats achter zich had. Er vonden veel positiewisselingen plaats, mede doordat de kopgroep uit achttien coureurs bestond.

Ook Veijer zat in die groep, al was dat met tien ronden te gaan wel in de achterhoede daarvan. De 18-jarige coureur uit Staphorst lag rond de achttiende plaats, maar noteerde in ronde 4 van de 15 wel de snelste raceronde op de Liqui Moly Husqvarna. Ook een ronde later ging de Nederlander nog sneller, waarmee hij de opmars naar de punten had ingezet. Met acht ronden te gaan lag hij zelfs op de achtste plaats en had hij nog steeds het beste tempo.

In de slotfase van de race ging het nog altijd hard tegen hard in de kopgroep. Holgado, Ayumu Sasaki en Alonso wisselden regelmatig van koppositie terwijl Veijer zich sluw naar de vierde plaats had opgebokst. Hij lag zelfs even tweede toen hij in Maggotts bijna uit het zadel vloog en achteraan de groep moest aansluiten. In de laatste ronde won hij nog enkele posities, al zat er niets meer in dan een knappe negende plaats. Vooraan zorgde Alonso voor een nog grotere verrassing door de race te winnen nadat hij van de laatste plaats was gestart. Het is de eerste Moto3-zege van de 17-jarige GASGAS-coureur, die Sasaki en Holgado achter zich wist te houden. Ivan Ortola, David Munoz en Diogo Moreira, David Salvador, José Antonio Rueda, Veijer en Romano Fenati completeerden de top-tien in de vermakelijke race.

Uitslag Moto3 Groot-Brittannië