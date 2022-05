Vlaanderen pakt razendknappe eerste MXGP-zege in Riola Sardo

Op de Gebben van Venrooy Yamaha start Vlaanderen de laatste weken al uitstekend. Hij was in Maggiora ook al dicht bij een podium. In het zware zand van Riola Sardo was hij qua racesnelheid ook nog eens een klasse apart. Op zaterdag was hij al overtuigend de beste in de kwalificatierace. Op zondag troefde hij in de eerste manche Tim Gajser slotfase af na vanaf P7 naar voren te zijn gereden.

In de tweede manche was Gajser geen partij, daar de Sloveen matig startte en onderweg nog een keer ten val kwam. Dit keer moest Vlaanderen echter Pauls Jonass en de van een blessure terugkerende Jorge Prado af zien te troeven voor de manchezege. Daarin slaagde hij halverwege.

De Nederlanders lieten sowieso goede wedstrijden zien op Sardinië. Bogers pakte twee keer een vijfde plaats en Glenn Coldenhoff mocht zelfs mee naar het podium na een onwaarschijnlijke score van 8-2. Coldenhoff ging net als Vlaanderen Prado voorbij in de tweede manche, maar er stond geen maat op de privérijder, die zo zijn fabrieks-collega bij Yamaha aftroefde. Ook voor Coldenhoff is het een mooi moment: het is zijn eerste podium van het seizoen.

Prado mocht als tweede mee naar het podium, na de tweede manche als derde te zijn geëindigd voor Maxime Renaux en Bogers. Gajser liep dus flink wat averij op, maar dat kan de Honda-rijder in de WK-stand prima hebben, zeker omdat zijn grootste concurrent Prado de vorige GP miste.

Vlaanderen pakte zijn eerste MXGP-zege dus met groots machtsvertoon in de vorm van een perfecte score (1-1). In 2018 won Vlaanderen ook al een GP, destijds in de MX2 op een Honda in Indonesië. Saillant detail: toen klonk nog het Nkosi sikelel' iafrika, het Zuid-Afrikaanse volkslied, op het podium. Nu was dat het Wilhelmus. Vlaanderen rijdt namelijk sinds die zege in Indonesië onder een Nederlandse vlag.

In de MX2-klasse ging de zege naar Tom Vialle, die de manchezeges uitwisselde met WK-leider Jago Geerts. Beide rijders eindigden op 47 punten. Thibault Benistant werd derde. Kay Karssemakers, de enige actieve Nederlander door blessures van Kay de Wolf en Roan van de Moosdijk in de MX2, werd zestiende.