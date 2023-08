Veijer dacht niet aan zege op Silverstone: "Mooie race, veel geleerd"

Op het natte Silverstone slaagde Collin Veijer er zaterdag niet in om een plek in Q2 te bemachtigen. Dat betekende dat hij van P23 moest beginnen aan de race die op een droog circuit zou plaatsvinden. Hij had een prima start en won enkele posities. Na enkele ronden had hij een uitstekend tempo te pakken, dusdanig dat hij enkele ronden de snelste man van het veld was. Op die manier zette hij grote stappen naar de kopgroep, waar hij zich bijzonder goed standhield. In de voorlaatste ronde lag hij zelfs op podiumkoers, maar een moment in Maggotts zorgde ervoor dat hij achteraan de groep moest aansluiten. In de laatste ronde wist hij uiteindelijk toch nog de negende plaats te pakken om zichzelf op punten te trakteren na een ijzersterk optreden.

"Ik had me in de een-na-laatste ronde redelijk goed gepositioneerd, redelijk naar voren kunnen komen", blikt Veijer bij Ziggo Sport terug op het moment voordat het fout ging. "Ik probeerde natuurlijk ook wat, ik zat achter Ayumu [Sasaki] en ze kwamen er na Copse Corner langs. Dan wordt je ingesloten en probeer je nog langs de buitenkant aan een rijder voorbij te gaan, maar die stuurt 'm natuurlijk ook gewoon in en dan raak je de achterkant", legt de Liqui Moly Husqvarna-rijder uit. "Jammer natuurlijk, helemaal achteraan de groep weer. Het is dan ook een groot probleem om in de laatste ronde terug te komen. Maar ja, uiteindelijk toch wel een redelijk goede race gehad na wat er gisteren gebeurd was. Een mooie race gehad, op naar de volgende. Het gevoel is weer goed."

Na de kwalificatie gaf Veijer al toe dat de regen 'niet mijn favoriete bezigheid' was. Hij maakte op subtiele wijze duidelijk dat een droge race zijn voorkeur had en kreeg die ook. Door die droge omstandigheden hield Veijer al rekening met een race als deze. "Ik wist dat de groep zo groot zou blijven", geeft hij aan. "Dat het droog zou worden, wist ik niet zeker. Tien minuten voor de race was het toch wel echt zo, dat was wel goed. Ik wist dat de groep zo groot zou blijven en dat het redelijk vechten zou worden. Maar [ik heb me er] uiteindelijk toch redelijk in kunnen handhaven en voorin kunnen blijven, dat was ook mijn plan uiteindelijk. Toen maakte ik dat foutje, dan val je helemaal terug. Uiteindelijk toch redelijk terug kunnen komen. Als ik een rondje extra had gehad, was het waarschijnlijk weer anders geweest. Toch uiteindelijk redelijk tevreden met wat er vandaag gebeurd is."

Even lag Veijer op de tweede plaats, achter teamgenoot Sasaki en deed hij plots mee om de zege. Of hij daar echt mee bezig was op dat moment? "Nee, niet echt", antwoordt de coureur uit Staphorst koeltjes. "Er kan van alles gebeuren in de Moto3, vooral met zo'n grote kopgroep kan er van alles gebeuren. Als je richting de laatste bocht gaat en je ligt dan eerste, dan heb je wel echt een gevoel. Nu had ik dat nog totaal niet, nee." Uiteindelijk wil Veijer zich nu vooral richten op de volgende race, in Oostenrijk. "Mooie race gehad, weer veel geleerd. Dus op naar de volgende", besluit hij.