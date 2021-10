Opgeluchte Coldenhoff na podium: "Heerlijk om vooraan te rijden!"

Voor het eerst in maanden liet Coldenhoff zich weer eens van voren zien. Net als teamgenoot Jeremy Seewer in de eerste manche kon Coldenhoff in de tweede race vechten om de zege. Hij haalde Romain Febvre in voor de leiding en moest alleen Jeffrey Herlings voor zich dulden. Na zijn vijfde plaats in de eerste manche was de tweede plek in manche 2 voldoende voor een podiumplek, daar de nummer twee tot en met vijf in de daguitslag op gelijke hoogte stonden.

De podiumplaats zorgde bovenal voor opluchting bij 'The Hoff.' "Ik worstel al het hele jaar, behalve in de derde GP in Maggiora, dus het is goed om terug te zijn op het podium", liet de Nederlander optekenen. In eerdere gesprekken met deze website liet Coldenhoff al weten dat er erg veel werk aan de winkel was en dat bij Yamaha alles in het werk werd gesteld om de motor naar zijn zin te maken. "Het is een hele lange en zware weg geweest, maar het is goed om terug te zijn waar ik thuishoor", weet hij.

"De eerste race was nog oké, maar de tweede was behoorlijk intens, om het zacht uit te drukken. Ik had een hoop druk van achter en kon een paar ronden aan de leiding gaan. Ik zal eerlijk zijn: dat was een heerlijk gevoel!" De Yamaha-rijder kwam, overigens net zoals in Maggiora, nipt tekort om een ontketende Jeffrey Herlings voor te blijven. Wel versloeg hij rijders als Febvre en Tim Gajser op waarde en dat was alweer even geleden.

Als het aan Coldenhoff ligt, is het zeker niet zijn laatste podium van het seizoen. "Ik kijk er zeker naar uit om meer races zoals die te rijden en het was super om zo te beginnen aan de driedubbele GP in Trentino! Ik kijk nu uit naar de rest van het seizoen."