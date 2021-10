Van de Moosdijk neemt na drie seizoenen afscheid van F&H

In 2019 maakte Van de Moosdijk de overstap naar het team uit Moordrecht, dat sinds 2016 uitkomt in het WK motorcross en daarvoor al langer actief was in het EK, waar de Eindhovenaar zich in zijn eerste seizoen ook op richtte. De talentvolle Nederlandse crosser maakte een uitstekende ontwikkeling door en won het EK om vervolgens de overstap te maken naar de MX2-klasse. Zijn prestaties waren dusdanig indrukwekkend dat hij zelfs in beeld kwam om deel te nemen aan de Motocross of Nations namens team Nederland in 2019, iets wat twee jaar later pas gebeurde.

Zijn twee seizoenen in het WK verliepen voor Van de Moosdijk met vallen en opstaan. Zo pakte hij direct een podiumplek in zijn eerste race voor F&H in het WK in Turkije, nog in 2019. 2021 werd gekenmerkt door problemen met een handblessure. Deze liep de crosser op in Loket, om vervolgens een race tegen de klok aan te gaan om in Mantova te starten voor Team Nederland tijdens de Motocross of Nations. Daar eindigde het team als tweede.

Na de 'Nations' reed Van de Moosdijk nog een paar races met wisselend succes, om vervolgens te concluderen dat doorrijden met een pijnlijke hand geen verstandige keuze zou zijn. Nu maakt hij bekend de rest van het seizoen te missen.

"Ik kijk terug op een paar geweldige jaren met F&H Kawasaki Racing Team, waarin we samen veel hebben bereikt", stelt de crosser via zijn eigen kanalen. "In mijn eerste jaar op de groene machine werden we al Europees kampioen en in 2020 stonden we een paar keer op het podium in de MX2-klasse. Ik heb heel veel geleerd sinds ik bij het team ben begonnen en we hebben wat mooi herinneringen gemaakt samen die we nooit zullen vergeten."

Waar Van de Moosdijk komend seizoen zal rijden is nog niet bekend, maar dat zal volgens de rijder zelf niet lang meer duren.