Herlings zwaar teleurgesteld na crash: "Voorsprong ineens weg"

"Dit is behoorlijk frustrerend", lezen de woorden van Herlings in de verklaring van zijn werkgever KTM. Hij reageert daarmee voornamelijk op het feit dat hij in de eerste manche onderuit ging en vervolgens zijn motor niet meer aan de praat kreeg. "Mijn voorwiel gleed weg en vervolgens reed er iemand over mijn motor heen. Er was van alles kapot: mijn stuur, de gaskabel. Het was gedaan."

Dat Herlings niet verder kon, zorgde voor de vierde DNF van het seizoen, maar de eerste die niet voortkwam uit een DNS. In Oss (de tweede manche) en Loket (de volledige GP) miste hij al drie manches. Die achterstand overkwam hij en nu hij bijna een volledige manche voorsprong had, bleken deze punten opnieuw goud waard te zijn. Wie de carrière van Herlings volgt, weet dat een ongeluk altijd in een klein hoekje schuilt voor The Bullet. Zelfs al leek hij dit seizoen zijn portie al te hebben gehad, moet de gifbeker leeg.

Door de zege van Romain Febvre, de nummer twee in de WK-stand, raakte Herlings de rode plaat virtueel kwijt. De Fransman stond tussen de manches in één puntje voor op de KTM-coureur. "Het doet pijn om die punten, waar ik zo zwaar voor heb gevochten, in een oogwenk kwijt te raken. Ik moest lijdzaam toezien vanaf de zijlijn."

De gemiste eerste manche had ook effect op de tweede voor de viervoudig wereldkampioen. "Om dan koud de tweede manche in te komen, was niet ideaal. Ik had veel last van harde armen en kon niet in mijn ritme komen. Ik miste het rijden van die eerste manche."

Hoewel Herlings concurrent Febvre voorbleef, en zo de rode plaat toch weer terug in handen kreeg, voelde hij zich achteraf niet opgelucht. "Het is gewoon een slechte dag geweest. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen."