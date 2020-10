MXGP Spanje: Prado wint thuisrace, Coldenhoff vijfde

Prado pakte met zo'n vier lengtes de kopstart voor Mitch Evans en Romain Febvre. Glenn Coldenhoff was als negende weg. Brian Bogers en Calvin Vlaanderen startten buiten de top-tien.

Prado slaagde er niet in weg te lopen en vond Evans en Febvre in de openingsfase op zijn achterwiel. De Fransman maakte al gauw korte metten met de Australiër. Tim Gajser, die achter het vechtende duo reed, ging ook voorbij zijn teamgenoot en zette vervolgens de aanval in bij de wereldkampioen van 2015. Evans kwam even later buiten beeld hard ten val en viel dus weg uit de top-vier, Honda liet wel weten aan Motorsport.com dat de Australiër in orde is.

Coldenhoff, die één van de crossers was die een plekje opschoof, begon ondertussen zijn ritme te vinden en zette Gautier Paulin onder druk voor de vijfde plaats. De GasGas-rijder moest op agressieve wijze zijn motor voor die van de Fransman gooien om hem voorbij te gaan en dat lukte.

In de slotfase vond Coldenhoff aansluiting bij Desalle, die op de vierde plaats lag. Het voorste trio wisselden onderling snelste rondetijden uit en was daarmee uit zicht belandt. De Nederlander probeerde de Kawasaki-rijder nog af te troeven om de schade te beperken, maar slaagde daar niet in.

Prado werd niet meer bedreigd voor de manchezege en won daarmee de eerste race in zijn thuisland, helaas wel zonder fans. Febvre werd tweede voor Gajser, Coldenhoff en Desalle. Paulin eindigde voor Tony Cairoli, die weer zes punten in moest leveren op Gajser.

Ook de andere kampioenschapskandidaat, Jeremy Seewer, reed geen sterke race. De Wilvo Yamaha-rijder maakte onder meer een koprol mee en eindigde als tiende, achter Jeremy van Horebeek.

Wie wel een fantastische race reed was Brian Bogers. De Eindhovenaar startte dus buiten de top-tien maar reed een heel sterk tempo en maakte geen grote fouten, waardoor hij kon opstomen naar P8.

Calvin Vlaanderen kwam niet verder dan de veertiende stek.

Vialle wint eerste MX2-race

Tom Vialle nam opnieuw een stap in de richting van de wereldtitel door te winnen. Concurrent Jago Geerts kwam andermaal ten val. De Vlaming zou niet verder komen dan een vijfde plaats. Ook Roan van de Moosdijk kon zijn goede training niet verzilveren en eindigde als achtste.