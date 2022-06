Onruststokers Prado en Seewer vechten om zege eerste manche

Seewer was één van de weinige stakers die bij de start ontsnapte aan een opstapeling van motoren. Daarbij lagen wel onder meer WK-leider Tim Gajser, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen. Ook publieksfavoriet Maxime Renaux lag erbij. Pauls Jonass kon zijn motor gaan zoeken in een hek langs de eerste bocht en deed er lang over om weer op gang te komen. De Let zou zich echter wel terugvechten naar de elfde plaats.

Voor Coldenhoff was het in ieder opzicht een krankzinnige opening van de wedstrijd. Niet lang na de mislukte start ging hij bijna rechtdoor bij de bocht voor de pits. Even later ging hij tegen de grond op een stuk dat omhoog liep, wat hem andermaal veel tijd kostte. Desalniettemin vocht hij zich knap terug naar de twaalfde plaats. Ook Calvin Vlaanderen wist nog in de punten te eindigen, hij werd vijftiende.

Prado greep ondertussen de kopstart voor Seewer. Het duo ging er snel vandoor voor kwalificatierace-winnaar Henry Jacobi en de Vlaming Brent van Doninck. Seewer verloor de Spanjaard geen moment uit het oog en zette twee ronden voor het einde nog een keer aan om een inhaalactie te plaatsen. Prado leek verrast, maar kon ook niet meer antwoorden. In de ronden voorafgaand aan de inhaalactie was duidelijk dat het tempo niet bijzonder hoog lag, daar Mitch Evans, op een ronde achterstand, het duo goed kon blijven volgen. Prado eindigde als tweede op vijf seconden.

Van Doninck eindigde als derde voor Jacobi en Gajser. De Sloveense WK-leider was al snel onderweg naar de top-drie, maar ging meerdere keren in de fout. Eerst sneed hij een chicane af, waarna hij overigens wel even het gas volledig dichtdraaide, en in de slotfase gleed hij nog een keer weg. Derhalve moest de viervoudig wereldkampioen genoegen nemen met de vijfde plaats.

Een GP-zege van thuisfavoriet Renaux lijken de Fransen te kunnen vergeten. De Yamaha-rijder eindigde als negende in de eerste manche achter Jeremy van Horebeek, Ruben Fernandez en Ben Watson. Jordi Tixier completeerde de top-tien. Brian Bogers ging vanwege ziekte niet van start in de MXGP-klasse.

Thuisfavoriet Vialle begint wel goed aan MX2

In de MX2-klasse reden de favorieten wel allemaal van voren. Zo was het Kevin Horgmo die de race vroeg aanvoerde voor Simon Langenfelder en Tom Vialle. De Franse KTM-rijder wist beide koplopers te verschalken vlak nadat Horgmo in de fout ging en terugviel naar de derde plaats. Ook Jago Geerts kon voorbij Horgmo, om vervolgens ook Langenfelder te pakken. De Vlaming leek de snelste rijder in de wedstrijd, maar ging zelf in de fout en verloor kostbare tijd. Hij wist opnieuw aan te sluiten bij Vialle, maar kwam te laat voor een aanval, waardoor hij weer averij oploopt in de WK-stand. Daarin heeft Vialle inmiddels een voorsprong van dertien punten. Kay Karssemakers was op de veertiende plaats de beste en overigens ook enige Nederlander.