MXGP Spanje: Prado maakt Spaans feestje compleet

Net als in de eerste manche was het Prado die de kopstart pakte voor Jeremy Seewer. Het was echter wereldkampioen Tim Gajser die als een raket naar voren ging en de tweede plaats bezette na de eerste bocht voor Romain Febvre, Tony Cairoli en Seewer. Glenn Coldenhoff startte in de top-vijf maar moest zijn plekje nog even zien te vinden en kwam op de zesde plaats terecht.

De Brabander rekende daadkrachtig af met negenvoudig wereldkampioen Cairoli en zette vervolgens de jacht in op Seewer. In het vervolg van de wedstrijd viel er echter maar weinig te beleven.

Het voorste drietal liep wat weg bij Seewer, die Coldenhoff nog altijd wel op zijn achterwiel terugzag. Uiteindelijk was er een foutje van de Zwitser voor nodig om Coldenhoff op te laten schuiven naar P4. Daarna was de achterstand van Coldenhoff al te groot om nog richting Febvre te rijden.

Cairoli eindigde als zesde en zal echt op foutjes moeten gaan hopen van Gajser, wil hij de Sloveen nog kunnen pakken dit seizoen. Komende week moet dat dan gebeuren als het MXGP-circus afreist naar Lommel, niet bepaald de favoriete baan van Gajser. Cairoli had in de slotfase zelfs nog een baanpaaltje in zijn frame, maar die gaf na een ronde de strijd weer op. Clément Desalle eindigde net achter Cairoli. Brian Bogers reed wederom een bijzonder sterke wedstrijd en werd achtste, voor Jeremy van Horebeek en Henry Jacobi. Calvin Vlaanderen werd veertiende.

De top-drie in de manche was ook de top-drie in de daguitslag. Prado was met twee manchezeges soeverein in zijn thuiswedstrijd. Hij is daarnaast ook pas de tweede crosser die een dubbele manchezege pakt dit seizoen. Merkgenoot Jeffrey Herlings was de enige andere piloot die dat presteerde dit jaar. Gajser en Febvre stonden dus aan weerszijden van Prado. Coldenhoff greep net naast een podiumplaats.

Prado staat nu zestien punten boven Coldenhoff vierde in het WK op nog maar vijftig punten van Gajser. Seewer en Cairoli verloren wat ten opzichte van de Sloveen en staan op respectievelijk 45 en 24 punten.

Geerts wint race 2, Vialle pakt GP

In de MX2 ging de zege in race 2 naar Jago Geerts. De Vlaming erfde de leiding van WK-leider Tom Vialle, wiens motor stilviel. De Fransman kon Roan van de Moosdijk nog voor blijven en pakte zo de tweede plek, wat ruimschoots voldoende was voor de dagzege.

De Nederlander revancheerde zich op zijn beurt voor een matige eerste manche door in de openingsrondes naar P3 te rijden. Aanvankelijk kon hij het tempo van de twee WK-toppers goed volgen, maar in het slot moest hij het duo laten weglopen.