MXGP Spanje: Gajser troeft Coldenhoff af voor pole

Nadat Brian Bogers de snelste tijd noteerde in de tijdtraining, voor Tim Gajser en Jeremy Seewer, werd het tempo opgeschaald in de strijd om pole. Bogers’ opvolger bij het Honda fabrieksteam, Mitch Evans, noteerde een 1.51.967, waarmee hij de toon zette. De Australiër was op het moment dat hij zijn tijd noteerde 2,5 seconden sneller dan de beste tijd tot dan.

Jorge Prado verbeterde de tijd van Evans met slechts 53 duizendsten, terwijl Coldenhoff naar P3 ging. De Spanjaard stond echter maar enkele seconden op pole, want Evans wist zijn tijd opnieuw te verbeteren.

Met zo’n tien minuten te gaan ging Coldenhoff plots naar de snelste tijd. Hij troefde Evans met 72 duizendsten af. Dat verschil zat hem met name in de eerste sector, waarin hij de snelste tijd noteerde.

In de laatste minuut ging Tim Gajser nog sneller dan de Nederlander en snoepte hem zo de pole af. De crosser uit Best wordt daarmee ingesloten door Honda-rijders Gajser en Evans. Jorge Prado werd vierde voor Clément Desalle, Ivo Monticelli, Romain Febvre en Jeremy van Horebeek. Gautier Paulin en Calvin Vlaanderen maakten de top-tien compleet. Jeremy Seewer eindigde als elfde, twee plaatsjes voor Brian Bogers, die dus dertiende werd. Tony Cairoli kwam niet verder dan de zestiende tijd.

Mewse pakt verrassend pole in MX2

In de MX2 was het de verrassend Conrad Mewse die de pole pakte voor Roan van de Moosdijk. De Brit was meer dan een seconde sneller dan de rest, terwijl de F&H Kawasaki Racing Team-rijder zeven crosser achter zich wist binnen acht tienden.

Het was voor Van de Moosdijk wederom een sterke tijdtraining. Dit jaar eindigde de Eindhovenaar nog geen één keer buiten de top-drie en pakte hij al vier poles sinds het seizoen in Letland werd hervat. Helaas resulteerde dit nog niet in een raceoverwinning.

Van de Moosdijk over 2020: Geen haast bij Van de Moosdijk: "Zege komt wel"

Titelkandidaten Tom Vialle en Jago Geerts eindigden respectievelijk als zevende en achtste.