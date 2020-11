MXGP Pietramurata: Seewer pakt eerste pole, Vialle bestraft

Seewer reed al vroeg in de sessie de snelste tijd. Gajser en Febvre sloten allebei binnen een tiende aan. Daarachter was een gat van een kleine halve seconde naar Clément Desalle, die een groepje met Tony Cairoli, Gautier Paulin en Arnaud Tonus aanvoerde.

Meerdere rijders gingen in de fout toen ze probeerden hun rondetijd te verbeteren. Zo gingen Cairoli en Febvre allebei naar de grond na hun tijd in de eerste sectoren te hebben verbeterd. Verbeteringen waren in de tweede helft van de training überhaupt schaars, waardoor de slagvolgorde vooraan in stand bleef.

Wel sprong Tonus in de slotfase naar de vierde plaats en ging zo voorbij aan Desalle. Cairoli werd zesde voor Paulin, Ivo Monticelli, Dylan Walsh en Adam Sterry, die de top-tien compleet maakte.

Brian Bogers slaagde er in de openingsfase van de training niet in om een échte snelle ronde neer te zetten en zat vervolgens met de gebakken peren. De Eindhovenaar, die als enige Nederlander nog over is gebleven, kon zich dus niet meer verbeteren en noteerde de veertiende tijd.

Olsen pakt pole in MX2, Vialle achteraan

In de opstapklasse was de Deen Thomas Kjer Olsen de snelste. Hij troefde Eindhovenaar Roan van de Moosdijk af met enkele honderdsten. Tom Vialle, die vandaag zijn eerste WK-titel binnen probeert te halen, verloor zijn beste tijd doordat hij stilstond op de baan. Daardoor mag de Fransman pas als laatste naar het starthek, waar concurrent Jago Geerts de vierde tijd neerzette.

Uitgelegd: Titel mogelijk al beslist in eerste manche

Zowel Gajser als Vialle koestert een voorsprong van 73 punten op hun concurrenten, Cairoli en Geerts. Dat betekent dat beide rodeplaathouders de titel in de eerste manche van de MXGP van Pietramurata al kunnen pakken. Wanneer zij na de eerste manche 75 of meer punten voorsprong hebben, is het gedaan.

Concreet betekent dat dat ze allebei voor hun concurrent moeten eindigen. Is dat in de top-vier, dan voldoet één plaats. Is dat buiten de top-vier, dan zal er nog een piloot tussen de concurrenten moeten zitten om de titel definitief te beslissen.

Lukt het niet in de eerste manche? Dan moeten de crossers zorgen dat ze 50 punten overhouden aan het einde van de dag.

De eerste manches worden om 11:00 (MX2) en 12:00 (MXGP) verreden.