Profiel: MX2-kampioen Tom Vialle kwam uit het niets

Toen Jorge Prado eind 2019 na twee wereldtitels verplicht moest overstappen op de grote motor, leek er eindelijk een einde te komen aan de MX2-hegemonie van het Oostenrijkse merk. KTM won de laatste vier MX2-titels (Herlings, Jonass en twee keer Prado) en won elf van de laatste twaalf titels. Het sorteerde echter goed voor en daar was dan Vialle, die vriend en vijand verraste.

Onbekende Vialle toont potentie

Dat gebeurde eigenlijk al in 2019, zijn debuutjaar. Na een relatief anoniem seizoen in de EMX250, waarin hij achtste werd, nam KTM hem onder contract. Ter vergelijking: Eindhovenaar Roan van de Moosdijk werd dat jaar derde in de EMX. Niemand begreep de keuze van KTM, maar Vialle zou al snel de kritische geluiden van repliek dienen.

Prado was in 2019 nog een klasse apart en dus waren er weinig kansen voor Vialle om zich van voren te laten zien. Met een zege en vier podia in totaal was echter meteen duidelijk dat de opvallende aanwinst van KTM potentie had.

Trainen in Lommel

Vlak nadat hij zijn contract tekende verliet Vialle, met zijn familie, Marseille en streek hij neer in Lommel. Zijn familie ging mee, inclusief vader Fréderic, die zelf op hoog niveau actief was. Waar hij als Fransman een uitstekende basis had op harde banen, werkte hij met Joël Smets keihard om op zand grote stappen te maken, en dat lukte.

Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Ray Archer

Beelden van Vialle in 2018, toen hij voor het eerst in Lommel reed, doen pijn aan je ogen, maar in de slotfase van 2020 won Vialle twee GP’s in het Vlaamse zand. Een enorme stap vooruit ten opzichte van die P11 en P29 in het EK, met kortere wedstrijden en een veel zwakker deelnemersveld.

Nations-affaire 2019

De enige tegenslag die Vialle te verwerken kreeg blijft voorlopig dat hij niet welkom was bij het Franse Nations-team van 2019. Aanvankelijk werd hij wel geselecteerd maar omwille van, naar verluidt, een sponsorlogo werd hij afgezegd, ondanks dat hij veruit de beste MX2-rijder was die de Fransen beschikbaar hadden.

De Franse federatie stond niet toe dat Vialle tijdens het evenement een Red Bull-petje droeg. Stel je voor dat Glenn Coldenhoff vorig jaar om die reden niet had gereden: dat is niet voor te stellen, ook niet voor Vialle destijds:

Mentale kracht

Het meest opvallende aan de opkomst van de inmiddels 20-jarige Franse crosser is zijn ongelofelijke mentale weerbaarheid. Waar Jago Geerts, de grootste uitdager van Vialle en vooraf misschien ook gezien als grootste kanshebber op de titel, keer op keer in de fout gaat, gebeurt dat Vialle bijna nooit. Continu wordt de KTM-rijder onder druk gezet maar vallen doet hij bijna nooit.

Uiteindelijk bleek Vialle dit seizoen veruit de beste. Geerts viel te vaak. Thomas Kjer Olsen was langdurig geblesseerd. Maxime Renaux was te grillig en voor teamgenoot René Hofer en Nederlandse troef Van de Moosdijk kwam 2020 nog te vroeg. De enige die geen mitsen of maren had was Vialle. Consistentie was de sleutel dit jaar voor de pas 20-jarige Fransman, die zo alsnog de vijfde KTM-kampioen in de MX2 op rij werd.

De KTM-factor

Natuurlijk weet Vialle zich gesteund door traditioneel het sterkste team in de paddock. Bovendien was zijn grootste wapen, naast zijn mentale kracht, de starts. Iedere crosskenner weet, zeker op een 250cc-machine, dat de KTM bizar snel weg is. Het leverde Vialle in meer dan de helft van de wedstrijden de kopstart op. Aan die situatie heeft hij in 2019 al kunnen wennen en dit jaar was hij mentaal klaar om dat vol te houden.

Start van de MX2-wedstrijd met Tom Vialle (28), Red Bull KTM Factory Racing en Roan van de Moosdijk (39), F&H Kawasaki MX2 Racing Team Foto: Ray Archer

Een ander wezenlijk onderdeel van die KTM-factor is de bijdrage van viervoudig wereldkampioen Joël Smets. De sympathieke Vlaming neemt talenten als Vialle en Hofer onder zijn hoede. Zeker nu hij iets minder intensief betrokken is bij Jeffrey Herlings, die vooral zijn eigen plan trekt, komt de kracht van de Belg bovendrijven.

Hij was ook degene die Vialle binnenhaalde na een test in het zand. Hij keek door de fouten en de matige zandkunsten heen en zag het talent. Na 2020 moet iedereen KTM, en daarmee Smets, gelijk geven: Vialle is een topcrosser en nu ook een wereldkampioen.