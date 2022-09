Nancy van de Ven hoefde in het laatste raceweekend alleen maar haar voorsprong in het kampioenschap te verdedigen. Ze nam geen risico en deed niet mee om de prijzen, maar bleef veilig in het zadel en had met de achtste plek in het dagklassement ruim voldoende over om haar eerste wereldtitel te vieren.

“Na zoveel jaren waarin ik tweede werd, voelt het fenomenaal dat ik kampioen ben”, zegt Van de Ven. “Misschien nog wel beter dan dat je wint in een van je eerste jaren. Het is geweldig. Ik heb dit weekend geen fouten gemaakt en heb gewoon geprobeerd om overeind te blijven. Eindelijk, eindelijk, eindelijk is het gelukt. Ik ben echt waanzinnig blij.”

Lynn Valk was de naaste concurrente van Van de Ven in het laatste raceweekend, zij werd vierde in het dagklassement. De Grand Prix-zege ging naar de Nieuw-Zeelandse Courtney Duncan.

MXGP: Fransen verdelen manches, Gajser pikt nog GP-zege mee

De laatste Grand Prix van het MXGP-kampioenschap was een prooi voor Tim Gajser. De regerend wereldkampioen in de MXGP-klasse werd derde in de eerste manche en tweede in de tweede manche. Hij was Jeremy Seewer daarmee nipt te snel af, met name omdat hij in de tweede manche een betere resultaat scoorde. De manche-overwinningen in Afyonkarahisar gingen naar Maxime Renaux en Romain Febvre. Die laatste mocht daarom naar de derde plek op het podium. Glenn Coldenhoff werd negende, Brian Bogers maakte de top-tien compleet.

MX2: Geerts moet meerdere erkennen in Vialle

Het wereldkampioenschap in de MXGP was al lang en breed beslist, maar de strijd in de MX2-klasse was ongemeen spannend bij aanvang van de laatste Grand Prix. Jago Geerts had een voorsprong van twee punten op Tom Vialle. De Fransman schreef echter beide manches op zijn naam in Turkije en pakte zo de wereldtitel met een voorsprong van vier punten. Geerts werd in beide manches tweede, maar dat was niet genoeg voor de Vlaming.