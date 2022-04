Jorge Prado maakte in de tweede manche de kopstart voor Gajser en Bogers, maar de Spanjaard zette het niet om in de koppositie. Gajser profiteerde en kwam naar de kop voor Jeremy Seewer en Bogers. Glenn Coldenhoff werd in de eerste manche nog knap tweede, maar raakte bij de start van de tweede omloop in de verdrukking. Hij viel en moest als allerlaatste de wedstrijd hervatten. Het werd voor hem een lastige opdracht om het podium te bereiken.

Na een minuut of vijf legde Seewer zijn motor neer, waardoor Bogers naar de tweede plek ging. De vreugde was echter van korte duur, want enkele bochten later was het Bogers die tegen de grond ging. De Eindhovenaar viel terug naar de vierde, vlak voor Prado. Een paar ronden later ging Bogers opnieuw de mist in en viel hij nog verder terug.

Coldenhoff schoof ondertussen mondjesmaat wat plekjes op. Net toen de top-tien weer in zicht leek te komen, kwam hij voor de tweede keer ten val. Het podium raakte zo buiten bereik voor de Nederlander.

Terwijl Gajser vooraan met rasse schreden wegliep, had concurrent Prado de grootste moeite om in de top te finishen. De Spanjaard is de nummer twee in het klassement, maar verloor flink terrein in Pietramurata. De GasGas-rijder had de grootst mogelijke moeite om Alberto Forato achter zich te houden voor de vierde positie. De Italiaan crashte echter met nog ruim zeven minuten op de klok.

Achter Gajser besliste Maxime Renaux het duel met zijn Yamaha-teamgenoot Seewer in zijn voordeel. Daardoor mocht de Fransman ook als tweede mee naar het podium, voor Prado. De Spanjaard eindigde als vierde in de manche voor Bogers, Ben Watson, Ruben Fernandez, Jeremy van Horebeek, Mitch Evans en Jordi Tixier. Coldenhoff werd elfde.

De Wolf naar podium in MX2, Vialle nieuwe Leider

In de MX2-klasse was het Tom Vialle die na de eerste manche ook de tweede wist te winnen. De Fransman liep daardoor 25 punten in op WK-leider Jago Geerts, die uitviel na een paar schuivers. Vialle had overigens zijn handen vol aan Kay de Wolf, die als vierde startte, maar al snel naar de tweede plaats doorschoof en sneller leek. Inhalen was een nagenoeg onmogelijke opgave.

Door zijn tweede plaats in de tweede manche en de mindere prestaties van Mikkel Haarup en Jago Geerts, mocht Kay de Wolf als tweede naar het podium. Ook Rick Elzinga, die in Trentino debuteerde in de MX2-klasse, reed een bijzonder sterke race en werd zevende. Achter Vialle en De Wolf mocht Haarup alsnog mee naar het podium, na in de laatste paar bochten voorbij te zijn gegaan aan Elzinga voor P6.