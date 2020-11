MXGP Pietramurata: Gajser pakt wereldtitel, Vialle beslist MX2

Seewer bemachtigde in de training de beste uitgangspositie door de pole te grijpen. Hij verzilverde die direct door de kopstart te pakken voor de verrassend sterke Brent van Doninck en Alessandro Lupino. Tony Cairoli begon als vierde, maar kon al snel voorbij het Gebben van Venrooy Yamaha-duo. Gajser, die in deze manche zijn wereldtitel zou pakken, startte dramatisch.

Cairoli zat op rozen en het werd nog beter voor de Siciliaan toen Gajser last kreeg van een tegenwerkende koppeling. De Sloveen reed inmiddels op de vierde plaats en zijn opmars werd gestokt door het mechanische probleem. Cairoli was juist op jacht naar Seewer, die nog altijd aan kop ging.

De negenvoudig wereldkampioen ging echter in de fout in zijn jacht op de Zwitser en gleed onderuit. De KTM-rijder viel terug naar P7 en dus was Gajser virtueel kampioen. Daarnaast hervond de Honda-rijder de snelheid en pakte hij Lupino voor P2. Ook ging de WK-leider op jacht naar Seewer, om nog wat extra glans te geven aan zijn titel.

Niets wees meer op het mechanische probleem van eerder in de race. De Honda-rijder was ontketend en reed richting het achterwiel van de Yamaha. Die krachtsinspanning leek de 24-jarige crosser te hebben uitgeput, want aanvallen was er daarna niet echt meer bij. Dat maakte voor de titelstrijd niet meer uit. Gajser pakte zijn derde MXGP-titel en zijn vierde in totaal. Qua aantal komt hij dan gelijk met Herlings, die echter drie MX2-titels heeft en één titel in de MXGP.

Achter het voorste duo werd Lupino derde, voor Clément Desalle en Romain Febvre. Cairoli eindigde als zesde, voor Van Doninck. Brian Bogers werd knap achtste op de harde Italiaanse baan. Na een redelijke start, net buiten de top-tien, schoof de Marchetti-rijder steeds een plekje op. Van Doninck, Gautier Paulin en Jordi Tixier maakten de top-tien compleet.

Vialle winnend naar de titel

Ondanks dat Vialle nog werd bestraft na de kwalificatie en dus als laatste een startplekje mocht uitkiezen, ging de Fransman weer als een komeet van start. Vanaf de koppositie duwde hij concurrent Jago Geerts ook nog even van zijn lijn, waardoor de Vlaming wat verder naar achter kwam te zitten. Vialle domineerde de wedstrijd, terwijl Geerts niet verder kwam dan P4. Dat was ruim voldoende voor de Fransman om de titel te grijpen.

Roan van de Moosdijk moest zich na een slechte start terug zien te vechten. Vanaf de laatste plaats kwam hij terug naar P9.