Tim Gajser, die vorige week in Finland zijn vijfde wereldtitel veroverde, maakte het verschil in de laatste ronde van de tweede manche in Saint-Jean-d'Angély. De Honda-coureur lag na de start nog zevende, maar werkte zich gestaag naar voren en vond uiteindelijk de aansluiting bij het leidende tweetal Jorge Prado en Jeremy Seewer.

Prado had bij de start direct de koppositie gepakt, terwijl Seewer zich eerst nog voorbij thuisrijders Romain Febvre en Maxime Renaux moest werken. Dat lukte de Zwitser in de eerste helft van de race; met nog 17,5 minuut op de klok meldde hij zich achter Prado op P2. Een aantal minuten later had ook Gajser de beide Fransen ingerekend, waardoor de top-drie bestond uit Prado, Seewer en Gajser. De rest kon het tempo niet volgen en dus zou dit trio gaan strijden om de winst.

Lange tijd bleven de posities in de top-drie onveranderd, maar Gajser bewaarde het beste voor het laatst. Met nog twee ronden te gaan raakte Seewer uit balans en kon de achtervolgende Gajser een botsing maar net voorkomen. Dat voorval gaf Prado vooraan wat lucht en hij ging als koploper de slotronde in, toch was het nog niet beslist.

Gajser leverde namelijk een indrukwekkende laatste ronde af, waarin hij eerst Seewer te grazen nam voor P2 en even later ook Prado voor de koppositie. Daarna trok Gajser direct een klein gaatje naar de concurrentie, om te onderstrepen dat hij de terechte wereldkampioen van 2022 is. “Ik wist dat ik sneller was, maar inhalen is lastig. Daarom heb ik heel andere lijnen gereden, lijnen die ik nooit eerder heb geprobeerd. Het waren twee mooie acties”, reageerde Gajser na de finish trots. Prado werd tweede, Seewer derde.

Dankzij zijn triomf in de tweede manche kroonde Gajser zich ook tot de winnaar van de GP, aangezien hij eerder op de dag in het eerste treffen tweede was geworden achter Seewer. Daarmee scoorde Gajser in totaal 47 punten in Frankrijk, twee stuks meer dan Seewer, die de eerste race van start tot finish leidde. Prado was achter Febvre vierde in de eerste manche en scoorde dus in totaal veertig punten, goed voor de laatste podiumplek in de GP. Thuisrijders Febvre en Renaux eindigden de GP als respectievelijk vierde en vijfde.

Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen waren de hele dag in de subtop te vinden. Coldenhoff werd zesde in de eerste manche en achtste in het tweede bedrijf. Vlaanderen was goed voor een achtste en zevende plek. De twee Nederlanders besloten de GP derhalve op plek zes (Coldenhoff) en zeven (Vlaanderen). Brian Bogers had met een dertiende en veertiende plaats een minder goed weekend, dat hij afsloot met een dertiende positie in de GP.

In de WK-stand heeft wereldkampioen Gajser nu 721 punten, 106 stuks meer dan nummer twee Seewer (615). Prado nam de derde plek over van Coldenhoff: 557 om 553, terwijl ook nummer vijf Renaux (540) nog kans maakt op de derde stek in het klassement. Bogers staat zesde met 406 punten, Vlaanderen is met 379 punten de nummer acht. Zijn achterstand op nummer zeven Ruben Fernandez bedraagt slechts één punt.