Van de Ven loopt titel mis op tiebreaker: “Erger kan niet”

Vooraf was duidelijk dat Van de Ven een topresultaat neer moest zetten om Duncan en Larissa Papenmeier (die op zes punten achterstand stond) van zich af te houden. Uiteindelijk zou een valpartij vroeg in de eerste manche roet in het eten gooien.

“De valpartij in de eerste manche en een aantal kleine foutjes gedurende het seizoen hebben mij de wereldtitel gekost”, realiseerde een geëmotioneerde Van de Ven zich kort na de wedstrijd voor de camera’s. “Er voelt niets slechter dan de wereldtitel verliezen met een gelijk aantal punten.“

De eerste race begon nog met een gelukje voor Van de Ven, daar Duncan zichzelf bij de start uitschakelde. Voordat Van de Ven dat zelf door kon hebben, was de Nieuw-Zeelandse haar alweer voorbij omdat ook Van de Ven tegen de grond ging enkele bochten later. De Vlissingse stond vast en verloor veel kostbare tijd. Waar Duncan naar voren reed en won, mede door een foutje van Papenmeier, kwam Van de Ven niet verder dan P5. Daarmee was ze de leiding in het kampioenschap al kwijt aan Duncan, die vijf punten voorsprong had.

Zege in tweede manche komt te laat

Bij de start van de tweede manche was de tussenstand precies zoals de 22-jarige Nederlandse nodig had: P1 voor haar en P4 voor Duncan. De Kawasaki-rijdster zou echter opstomen naar P2, daarna weer terugzakken naar P3, maar daardoor wel de titel pakken. Beide dames kwamen op 207 punten. Duncan won tijdens het seizoen vijf races, Van de Ven slechts drie. Daardoor viel de beslissing in het voordeel van de Nieuw-Zeelandse.

“De teleurstelling is enorm”, liet Van de Ven achteraf weten. “Ik droom er al sinds ik een klein meisje was van om wereldkampioen te worden. Daar werk ik verschrikkelijk hard voor: om die droom realiteit te maken. Ik kon die droom bijna aanraken na Mantova”, refereert de Yamaha-rijdster naar het moment waarop ze de koppositie pakte in de titelstrijd.

Na pech in de eerste manche, wist Van de Ven dat ze de titel niet meer in eigen handen had. “Dan is de tweede manche winnen het maximale wat mogelijk is en dan moet je kijken naar wat de rest doet.”

Gebroken hart

“Ik heb de race gewonnen, daar moet ik blij mee zijn. Maar beseffen dat je tweede van de wereld wordt met een gelijk aantal punten is een ramp”, concludeert Van de Ven. “Ik denk dat niemand kan begrijpen wat ik nu voel: ik hou van deze sport, maar mijn passie heeft ook mijn hart gebroken. Ik moet hier nu overheen stappen en vooruitkijken naar 2021.”

Het was voor Van de Ven de vierde maal in vijf jaar dat ze tweede werd in het WMX-kampioenschap.