MXGP-rijders dwingen spreekrecht af na staking Ernée

Na afloop van de MXGP van Frankrijk, in Ernée, lieten podiumkandidaten Jeremy Seewer, Jorge Prado, Glenn Coldenhoff en Tim Gajser zich duidelijk uit over de situatie in Frankrijk. Ieder van hen had zaterdag besloten de kwalificatierace uit veiligheidsoverwegingen niet te rijden, nadat bleek dat het startveld niet was geprepareerd. De verhitte discussie op het startveld en de manier waarop de rijders vervolgens werden toegesproken door stafleden, leidde tot grote woede bij de rijders, die aandrongen op een gesprek.

Aanvankelijk werd er alleen een overleg gepland met teambazen van de fabrieksteams, dat meer was gericht op de steeds hoger wordende kosten, de uitpuilende kalender en de diverse problemen die daarbij komen kijken. In de middag volgde er nog een overleg tussen rijders en organisatie, dat zich meer focuste op de zorgen van de rijders die een week eerder in Frankrijk werden geuit.

Om deze zorgen nog maar eens kort en bondig samen te vatten, zoals door veel rijders is gesteld: "De deur van de organisatie (Infront Moto Racing) staat altijd open, maar de oren niet." Met andere woorden: er was altijd wel de mogelijkheid om met de organisatie in gesprek te gaan, maar er werd zelden of nooit geluisterd. Ook op het startveld in Ernée was dat het geval. Uiteindelijk luidde de eis van de rijders dat het startveld moest worden geprepareerd, iets dat voor iedere race normaal gesproken gebeurt, maar werd hier niets mee gedaan. De inzet van het gesprek was dan ook voor de rijders om meer te worden gerespecteerd en te worden gehoord. Motorsport.com maakte een ronde door de paddock en ving de reacties na het overleg, dat in totaal drie uur duurde, op.

Rijders als aanspreekpunt tijdens iedere GP

Het lijkt er in ieder geval op dat er een belangrijke stap is gezet in de richting naar inspraak voor de rijders tijdens GP-weekenden, op de vrijdag- en zaterdagavond. Zowel rijders als organisatie stelden een idee voor om twee rijders per weekend aan te wijzen, één MXGP- en een MX2-rijder, om als spreekbuis te fungeren richting de organisatie. Om te voorkomen dat dit steeds dezelfde personen zijn en in het belang van competitiviteit, de ene rijder heeft nu eenmaal andere voorkeuren dan de ander, rouleert dit systeem. Motorsport.com heeft vernomen dat in het geval van de Duitse GP Mitch Evans (MXGP) en Kay de Wolf (MX2) de uitverkorenen zijn. In de volgende GP's zullen de WK-leiders aan de beurt zijn (respectievelijk Tim Gajser en Tom Vialle) en gaat men de top-tien af.

Alle rijders die deze website sprak over het gesprek geven aan dat dit in goede harmonie is gegaan en dat men tevreden is over de gezette stappen. Waar vuurwerk werd verwacht, lijken rijders en organisatie daadwerkelijk dichter bij elkaar te zijn gekomen op dit vlak. Toch geven veel rijders ook nog aan enige scepsis te hebben ten opzichte van de organisatie, die in het verleden niet bepaald uitblonk in het luisterend vermogen. Kortom, het is goed dat deze stap is gezet en dat rijders inspraak krijgen, maar dat staat of valt bij of er geluisterd wordt, wat de belangrijkste volgende stap is.

Saillant detail is dat Kay de Wolf, zoals genoemd een van de aangewezen rijders dit weekend, juist ten val kwam over een deel van de baan die bovenmatig is besproeid. De elders gortdroge baan in Oost-Duitsland wordt zwaar bewerkt om hem rijdbaar te houden en dat gaat niet altijd goed. De jonge Brabander gaf na de kwalificatierace aan door aquaplaning te zijn gevallen, wat Liam Everts ook overkwam. Dat zal, samen met de grote hoeveelheid stof, onderwerp van gesprek zijn geweest in de meeting op zaterdagavond.

Na de kwalificatierace ging Tim Gajser na een vraag van Motorsport.com kort in op de discussie. "Ik denk dat het goed was om samen te zitten en als rijders kwamen we met een goed gevoel uit de gesprekken", zo vertelde de Sloveen, die de kwalificatierace won. "Je ziet vandaag maar weer, door het vele stof en het water op de verkeerde plekken in de MX2, dat het goed is dat we als rijders inspraak krijgen!"

Open zenuwen

Dat er inspraak is voor de rijders is een stap in de goede richting, maar nog allesbehalve zaligmakend. Van diverse bronnen uit de paddock heeft Motorsport.com vernomen dat de teambazen alles behalve blij zijn met de richting, en het gebrek aan bijsturing, die Infront Moto Racing kiest voor de kalender voor volgend seizoen. Zo zouden er weer zes overzeese races op het programma staan in oorden die weinig aantrekkelijk zijn voor de teams.

Wat de kalender van dit seizoen betreft zijn zowel Indonesië als de laatste twee GP's in Turkije en Oman een doorn in het oog van diverse teams. In Indonesië is de medische situatie reden voor zorg: er wordt op een eiland gereden zonder vliegveld en naar verluidt zonder ziekenhuis of mogelijkheden een medische helikopter in te zetten, wat de veiligheid van de rijders in gevaar brengt. Dat, in een land waar Bas Vaessen in 2018 zijn nek brak, leidt tot veel verbazing en frustratie. Dat het seizoen eindigt met GP's in Turkije en Oman is voor veel teams geen passend einde voor het kampioenschap. De organisatie heeft echter duidelijk aangegeven niet te willen wijken en dus neemt de frustratie in dat opzicht alleen maar toe.

Tot slot is daar nog een zorg van veel rijders, die niet bij fabrieksteams rijden: het geld in het kampioenschap. Als je mee wil rijden kost dat ongelofelijk veel inschrijfgeld en als je goed presteert zie je daar niets van terug. Er wordt namelijk geen prijzengeld uitgereikt. Toen het huidige regime de regie overnam in 2004, was het WK motorcross noodlijdend. Destijds is besloten om het prijzengeld tijdelijk op te schorten, vanwege de financiële situatie. Sindsdien is het nooit meer teruggebracht. Hoewel niet fair, was het nooit een echt groot probleem tot dit seizoen: dikwijls staan er bij GP's minder dan dertig rijders voor het starthek, waar veertig rijders achter passen. Zeker in landen als Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië, landen waar motorcross een grote sport is, is dat eigenlijk ondenkbaar. Ook op dit gebied is geen vooruitgang geboekt, noch in zicht.