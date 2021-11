Herlings soeverein naar zege in GP van Lombardije

Herlings had net als in de eerste manche een prima start achter kopstarter Jorge Prado en Febvre. Door een uitgekiende actie kon hij beide rijders in één bocht voorbij en naar de leiding. Vervolgens werd Herlings niet meer teruggezien.

Prado reed nog een tijdje voor de neus van Febvre, maar kon de Fransman niet achter zich houden. Het duo vooraan is in Mantova een maatje te groot voor de rest. Waar Herlings even dreigde weg te rijden bij zijn concurrent, kwam die weer terug, om vervolgens Herlings te zien versnellen.

De nummer drie van de wedstrijd, Tim Gajser, is nu een minder grote factor in de titelstrijd. De regerend wereldkampioen heeft niet het tempo van zijn twee concurrenten in Mantova, maar werd vooral geraakt door de straf die hem werd toebedeeld na de eerste manche.

Prado maakt het leven van zijn teamgenoot weer behoorlijk zuur. Tony Cairoli probeerde alles om voorbij de Spanjaard te komen, maar die gooide keer op keer op kenmerkende wijze de deur dicht. Daardoor dreigde de negenvoudig wereldkampioen een paar keer nog een plekje te verliezen aan Jeremy Seewer. Met drie minuten op de klok ging de legende alsnog voorbij zijn jonge teamgenoot, tot grote vreugde van het Italiaanse publiek.

Herlings werd vooraan niet meer bedreigd, daar Febvre genoegen leek te nemen met P2 en op ruim vijftien seconden eindigde. Gajser werd derde op een kleine halve minuut. Cairoli werd vierde en mocht mee naar het podium. Achter Cairoli werd Seewer vijfde voor Prado, Ruben Fernandez, Brian Bogers, Alessandro Lupino en Thomas Kjer Olsen. Glenn Coldenhoff werd twaalfde.

Uitslag MXGP van Lombardije Race 2

Pos # Coureur Chassis Tijd Interval Punten 1 84 Jeffrey Herlings KTM 35'41.191 25 2 3 Romain Febvre Kawasaki 36'00.280 19.089 22 3 243 Tim Gajser Honda 36'03.369 22.178 20 4 222 Antonio Cairoli KTM 36'05.177 23.986 18 5 91 Jeremy Seewer Yamaha 36'06.415 25.224 16