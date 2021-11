Herlings komt nipt tekort na waanzinnige inhaalrace, straf Gajser

Bij de start stonden Herlings en Febvre gebroederlijk naast elkaar. De Fransman had een iets betere start en buitte dat voordeel uit door de Nederlander de pas af te snijden. Tim Gajser raakte in het gedrang uit balans en leek toen vrij opzichtig de rand van de baan op te zoeken en binnendoor af te snijden. Na inzage van de camerabeelden van de helm van Gajser door deze website werd duidelijk dat de Sloveen vanaf de vijfde of zesde plek uit de baan reed en vervolgens op de vijfde plaats terugkwam.

Herlings ging als tweede aan de zijde van Febvre door de eerste bocht achter Jeremy Seewer. De Fransman rekende al snel af met de Yamaha-rijder voor de leiding en Herlings wilde niet te lang wachten met volgen. De KTM-rijder zette brutaal zijn motor aan de binnenkant bij de strijdlustige Zwitser en was er voorbij toen hij bij het uitkomen van de chicane onderuit ging op dezelfde lullig manier waarop hij dat ook al in de kwalificatie had gedaan. Seewer kon hem niet ontwijken en beide rijders viel terug tot buiten de top-tien.

Voor Herlings was er daarna een weergaloze inhaalrace vanaf P14, zoals uit zijn beste tijd. Hij moest onderweg ook nog afrekenen met Mathys Boisramé en Ruben Fernandez, die voor hun teamgenoten Romain Febvre en Tim Gajser goede zaken deden. Ook Brian Bogers, Glenn Coldenhoff en Jorge Prado, opnieuw niet heel welwillend, moesten eraan geloven. Uiteindelijk kwam Herlings op de vierde plek terecht, achter teamgenoot Tony Cairoli, die eerder werd ingehaald door Gajser. Febvre was inmiddels al gevlogen, zo leek het.

In de slotrondes kroop de top-vier nog behoorlijk dicht bij elkaar. Herlings was veruit de snelste op de baan, terwijl Febvre juist de langzaamste was. Een moment achter een achterblijver kostte The Bullet ruim drie seconden met nog drie ronden te gaan, juist op het moment dat hij op het achterwiel van Cairoli reed.

In tegenstelling tot een week eerder liet Cairoli Herlings iets minder makkelijk voorbij, maar twee ronden voor het einde deed hij dat alsnog. Op dat moment kwam Herlings direct achter Gajser terecht. Of de Nederlander op de hoogte was van de op handen zijnde straf van Gajser was niet terug te zien aan de manier waarop hij voor de plekken vocht, daar hij ook de Sloveen nog te grazen nam met de nodige risico. De race had voor Febvre niet veel langer moeten duren, anders had ook die eraan geloofd.

Cairoli werd vierde achter Gajser, voor Fernandez, Seewer, Prado, Olsen, Boisramé en Lupino. Coldenhoff werd elfde, Bogers twaalfde.

Uitslag Race 1 MXGP van Lombardije

Pos # Coureur Chassis Tijd Interval 1 3 Romain Febvre Kawasaki 35'37.282 2 84 Jeffrey Herlings KTM 35'38.398 1.116 3 222 Antonio Cairoli KTM 35'41.006 3.724 4 70 Ruben Fernandez Honda 36'06.694 29.412 5 91 Jeremy Seewer Yamaha 36'20.026 42.744 6 61 Jorge Prado KTM 36'31.729 54.447 7 19 Thomas Kjer Husqvarna 36'32.415 55.133 8 243 Tim Gajser Honda 35'39.913 2.631

Straf Gajser vijf plekken

Tijdens de wedstrijd was op de tijdwaarneming te zien dat er voor Gajser een straf te wachten stond. Direct na de race werd de Honda-rijder teruggezet naar P8, wat betekent dat hij vijf strafplekken heeft gekregen. Alessandro Lupino ging voor een vergelijkbaar incident tijdens de Motocross of Nations voor tien plaatsen op de bon. Destijds maakte de Italiaan wel meer plaatsen goed dan Gajser deed tijdens de start van deze race.

Hoe dan ook staat Herlings na de eerste manche op zes punten achterstand op Febvre, wat betekent dat The Bullet met drie races te gaan zijn wereldkampioenschap nog in eigen handen heeft.