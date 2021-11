Herlings houdt titel in eigen hand: "Ik kookte na die fouten"

"Ik ging twee keer op dezelfde manier onderuit: met mijn linkervoet in het zand en daar lag ik", zei Herlings na afloop van de gewonnen GP. "Ik kwam gewoon heel goed terug, gelukkig."

Herlings maakte een week geleden ook al twee foutjes die in heftige crashes eindigden. Beide keren kon hij de motor oppakken en verder. Ook in de eerste manche van de MXGP van Lombardije was dat het geval, ook al zat het zadel van de Brabander wel behoorlijk los. Gevraagd naar of de foutjes een resultaat zijn van de druk die komt kijken bij een WK-strijd, gaf Herlings aan geen verklaring te hebben. "Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar dat precies aan ligt. De eerste crash vorige week gebeurde toen ik jacht wilde maken op Gajser en de achterkant wegschoot. Bij die tweede schoot mijn hand van het stuur af."

Herlings was daarna los. In misschien wel zijn beste race van het seizoen reed hij op haar na nog naar de leiding. "Ik kookte helemaal! Ik kon niet anders dan alles geven. Hoe hard ik reed, had ook niks meer te maken met finesse of talent. Dat was gewoon puur op adrenaline en kracht!"

Met zijn inhaalrace, waarbij hij Tim Gajser, Tony Cairoli, Jorge Prado, Ruben Fernandez, Brian Bogers, Glenn Coldenhoff, Thomas Kjer Olsen, Alessandro Lupino en Mathys Boisramé pakte, hield hij zijn zegekansen in eigen hand. Vooral de clash in de laatste rondes was een heftige, met Tim Gajser, van wie hij overigens zelf niet doorhad dat hem een straf te wachten stond. "Er is ook niets op mijn pitbord verschenen, anders had ik wat minder risico's genomen." Herlings kwam een seconde tekort op de zege, nadat hij ronde na ronde de snelste tijd noteerde.

"Ik was witheet. Ik wist gewoon dat als ik niet terug zou komen... dan heb ik helemaal niks meer! Als ik niet bij de eerste twee of drie eindigde, had ik het niet meer in eigen hand." Door de zege in de tweede en de inhaalrace in de eerste manche, die waarschijnlijk nog wel belangrijker was, staat Herlings maar drie punten achter op Febvre. Herlings heeft daarbij nog een bonuspunt: bij een gelijke stand telt het aantal manchezeges en dat is veruit in het voordeel van Herlings.