Herlings over aanleiding crash: "Holeshot-device bleef actief"

Monticelli maakte een sprong zoals waarschijnlijk niemand anders die tijdens de MXGP-wedstrijd in Oss heeft gemaakt, maar het feit dat hij op de linkerschouder van Herlings landde had ook met de Nederlander zelf te maken, zo legt hij uit. "Ik had een super start, maar mijn holeshot-device bleef bergop even hangen. Daardoor sprong ik minder ver dan normaal in de waves. De rest is geschiedenis", verklaarde Herlings hoe de samenloop van omstandigheden hem fataal werd.

Onboard: Monticelli landt op Herlings

Na de crash leek Herlings niet in staat om de snelheid te laten zien die nodig is om te winnen, maar na enkele ronden vond hij zijn ritme weer. "Ik had heel veel pijn dus ik besloot om genoegen te nemen met de vierde of de vijfde plaats. Maar later bleek dat ik nog genoeg snelheid had om de anderen in te halen en toen werkte ik me één voor één langs de andere rijders. Maar ik kon in de laatste drie rondes amper het stuur nog vasthouden."

Tijdens de medische controle bleek er een breuk in het schouderblad te zitten bij de viervoudig wereldkampioen. Na het weekend zal hij een nieuwe scan ondergaan om te zien hoe ernstig de schade is. "Ik weet nog niet hoe erg het is. Het zag er in eerste instantie niet heel erg uit. Ik heb nu geen pijn, maar motorcrossen is toch even een ander verhaal."

De kans is groot dat Herlings de komende drie GP's vanaf de zijlijn zal moeten bekijken. De wedstrijden in Tsjechië, België en Letland vinden achter elkaar plaats. De race in loket staat komend weekend alweer voor de deur.