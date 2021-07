Cairoli en Gajser over Herlings: "Heel bijzonder dat hij won"

Jeffrey Herlings kwam in de eerste ronde van de eerste manche van de MXGP van Nederland in aanraking met Ivo Monticelli, die met zijn voorwiel op de schouder van Herlings landde. De thuisrijder won de manche wel, maar klaagde na afloop over hevige pijn en niet veel later zou blijken dat hij een scheurtje in zijn schouderblad op had gelopen. Herlings ging in de tweede manche niet meer van start.

Waar Herlings in de eerste manche WK-leider Gajser tot op één punt was genaderd, daar was het uiteindelijk juist Gajser die de GP won en uitliep in de titelstrijd. De Sloveen zag het incident voor zijn ogen gebeuren. "Ik zat naast Jeffrey op dat moment. Ivo [Monticelli] maakte een lange sprong en Jeffrey maakte denk ik ook een klein foutje, waardoor ze elkaar raakten", beschreef de wereldkampioen het voorval. "Maar dit is wel gewoon pech", concludeerde Gajser, die Herlings in de persconferentie ook een voorspoedig herstel toewenste.

Dat Herlings doorreed en ook nog eens won, verbaasde de Sloveen, die zelf een soortgelijke situatie meemaakte in 2017. "Ik heb in Teutschenthal toen ook mijn schouderblad gebroken en daarna nog een wedstrijd gereden, maar dat voelt alsof er iemand continu met een mes in je schouder aan het steken is."

Ook Herlings' merkgenoot Tony Cairoli sprak zijn bewondering uit voor de manier waarom Herlings de finish haalde in die eerste manche. "Als je racet zit je nog vol adrenaline en voel je het niet direct, maar dat komt uiteindelijk wel. Ik heb deze specifieke blessure gelukkig nooit gehad, maar ik weet wel dat Jeffrey ontzettend sterk is."

Toch vertelde de Siciliaan dat hij niet had verwacht dat Herlings uit zou vallen. "Ik was enorm verrast door het nieuws dat hij eruit lag", zo vertelde hij. "Als je dat overkomt en je rijdt als vijfde of zesde de finish over, dan kan ik dat begrijpen. Maar winnen is echt een ander verhaal. Dat was een bijzonder sterke prestatie."